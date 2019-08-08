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43-летняя Милла Йовович объявила о третьей беременности

Вечером 7 августа Милла Йовович выложила в свой микроблог фотографию с округлившимся животом. Как оказалось, всего через пару месяцев актриса снова станет мамой!
Милла Йовович
Милла Йовович

В конце весны 43-летняя Милла Йовович решилась на непростое откровение. Тогда актриса поведала, что в 2017 году по ряду причин ей пришлось прервать беременность на середине срока. 

Как оказалось, у знаменитости был серьезный повод высказаться о случившемся, ведь это очень сильно ее волновало именно в последние недели. 

7 августа Милла неожиданно объявила своей 3-миллионной армии фолловеров, что ждет третьего ребенка. 

Милла Йовович
 

Актриса призналась, что узнала об очередной беременности еще в начале мая, и все это время очень переживала за здоровье не родившегося малыша. 

«У меня была смесь радости и ужаса. Из-за моего возраста и неудачной третьей беременности я пыталась не привязываться к этому потенциальному ребенку и ждать вердикт врачей», — поведала Йовович.

Милла решила рассказать, что скоро снова станет мамой, лишь после того, как специалисты провели ей все нужные тесты и процедуры и сказали, что больше им нечего опасаться и с малышом все в порядке. 

Напомним, в 2009-м актриса вышла замуж за режиссера Пола Андерсона, с которым они познакомились в начале 2000-х на съемках первого фильма франшизы «Обитель зла». У супругов есть две дочери — 11-летняя Эвер и 4-летняя Дашиэл.

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08 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото GettyImages, Legion-Media.ru, @millajovovich/Instagram
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Милла Йовович

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10 комментариев Добавить комментарий
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  • Умница, Миллочка! Рада за тебя и твою семью!

  • Предохраняться надо, если к беременности не готова. Взрослая женщина, но всегда такие глупости говорит.

  • Поздравляю! Мила вызывает только положительные эмоции, всегда на позитиве и муж, и дети замечательные!

  • Милица крутая! Всегда очень нравилась, потрясающе улыбчивая и солнечная !

  • Посмотрела фотографии, чудесные люди. Лучезарное семейство. Светлые. Счастья и крепкого здоровья всем!

  • почему под фото написали, что пол ребенка скрывают?она в своем же посте в инстаграме написала, что девочку ждут

  • Приятное семейство) в них лица скандинавов) скандинавская семья)

  • Как она мне нравится. Особенно ее модельные фото, очень интересное и красивое лицо. Мультипаспорт.... ,))))

  • Как она мне нравится. Особенно ее модельные фото, очень интересное и красивое лицо. Мультипаспорт.... ,))))

  • Чему все радуются? Тому, что ребенок получит мать на середине 5 десятка? Сами то себе такой судьбы хотите? Нет? То-то же..

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