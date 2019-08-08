43-летняя Милла Йовович объявила о третьей беременности

В конце весны 43-летняя Милла Йовович решилась на непростое откровение. Тогда актриса поведала, что в 2017 году по ряду причин ей пришлось прервать беременность на середине срока.
7 августа Милла неожиданно объявила своей 3-миллионной армии фолловеров, что ждет третьего ребенка.
Актриса призналась, что узнала об очередной беременности еще в начале мая, и все это время очень переживала за здоровье не родившегося малыша.
Милла решила рассказать, что скоро снова станет мамой, лишь после того, как специалисты провели ей все нужные тесты и процедуры и сказали, что больше им нечего опасаться и с малышом все в порядке.
Напомним, в 2009-м актриса вышла замуж за режиссера Пола Андерсона, с которым они познакомились в начале 2000-х на съемках первого фильма франшизы «Обитель зла». У супругов есть две дочери — 11-летняя Эвер и 4-летняя Дашиэл.