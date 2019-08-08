43-летняя Милла Йовович объявила о третьей беременности

Вечером 7 августа Милла Йовович выложила в свой микроблог фотографию с округлившимся животом. Как оказалось, всего через пару месяцев актриса снова станет мамой!

Милла Йовович

В конце весны 43-летняя Милла Йовович решилась на непростое откровение. Тогда актриса поведала, что в 2017 году по ряду причин ей пришлось прервать беременность на середине срока.

Как оказалось, у знаменитости был серьезный повод высказаться о случившемся, ведь это очень сильно ее волновало именно в последние недели.

7 августа Милла неожиданно объявила своей 3-миллионной армии фолловеров, что ждет третьего ребенка.

Актриса призналась, что узнала об очередной беременности еще в начале мая, и все это время очень переживала за здоровье не родившегося малыша.

«У меня была смесь радости и ужаса. Из-за моего возраста и неудачной третьей беременности я пыталась не привязываться к этому потенциальному ребенку и ждать вердикт врачей», — поведала Йовович.

Милла решила рассказать, что скоро снова станет мамой, лишь после того, как специалисты провели ей все нужные тесты и процедуры и сказали, что больше им нечего опасаться и с малышом все в порядке.

1 2 3 ... 10 Милла Йовович объявила, что скоро снова станет мамой

Напомним, в 2009-м актриса вышла замуж за режиссера Пола Андерсона, с которым они познакомились в начале 2000-х на съемках первого фильма франшизы «Обитель зла». У супругов есть две дочери — 11-летняя Эвер и 4-летняя Дашиэл.