Дочь хоккеиста Игоря Ларионова чуть не покончила жизнь самоубийством из-за анорексии

Недавно старшая дочь знаменитого российского хоккеиста Алена призналась, что долгие годы страдала расстройством пищевого поведения. Девушка описала историю своей болезни в онлайн-дневнике и выставила ее на всеобщее обозрение, чтобы еще раз подчеркнуть опасность анорексии.

Игорь Ларионов с дочерью Аленой

Кажется, жизнь семьи легендарного хоккеиста Игоря Ларионова всегда была похожа на сказку. Еще в советские времена спортсмена пригласили в США, чтобы он стал игроком Национальной Хоккейной Лиги — и у него получилось легально уехать из страны.

В Америке у Ларионова и его супруги фигуристки Елены Батановой родились две дочери — Алена и Дайана, и сын Игорь.

Недавно 31-летняя Алена решила рассказать общественности об обратной стороне жизни в знаменитой семье. Как оказалось, из-за боязни разочаровать успешных родителей девушка 10 (!) лет страдала анорексией.

Алена и Дайана Ларионовы

По словам Алены, в период полового созревания она начала набирать вес, что сильно обеспокоило ее семью. «Родители говорили: ''Какие парни тебя полюбят? А как же спорт? Ты не сможешь бегать, если располнеешь''. Сейчас я понимаю, что никогда не была толстой», — вспоминает девушка.

Сначала Ларионова постоянно держала жесткие диеты, а потом и вовсе почти отказалась от еды. Несмотря на это, сначала семья не замечала, что у нее есть проблемы со здоровьем.

«На юбилей к отцу в 2010 году я приехала, едва держась на ногах. Помню, как он восхищенно посмотрел на меня, обнял и сказал: ''Вау, Ален, у тебя одни кости — какая же ты красивая!'' Вряд ли он хотел подтолкнуть дочь к анорексии, но меня так тронули его слова. Папа гордится мной — значит, я хоть что-то сделала правильно!», — пишет наследница хоккеиста.



Около семи лет Алена видела только плюсы в том, что страдает расстройством пищевого поведения. Однако в 2014-м у нее начались проблемы со здоровьем.



«Когда тело переключилось с истребления жира на внутренние органы, я испугалась. Мой организм стал отказывать. Парализовало правую часть лица. Ломались кости. Исчезли месячные. Стоило до меня дотронуться — появлялись синяки. Однажды мы с мамой сидели в приемной у врача. Она взяла меня за руку, а я посмотрела на нее и спросила: ''Кто ты?''» — признается девушка.



1 2 3 ... 10 Около 10 лет старшая дочь Игоря Ларионова Алена страдала от анорексии

В 2017-м, когда прогнозы врачей были уже весьма неутешительными, семья настояла на госпитализации Алены. В скором времени Ларионова победила анорексию, но еще долгое время не могла вернуться к нормальной жизни. «Отказываясь от анорексии, погружаешься в глубокую депрессию. Тогда я даже задумывалась о самоубийстве, ведь с трудом шла на поправку. Первые 4-5 месяцев я вообще не выходила на улицу. Еще год длились сильнейшие мигрени. Я старалась — ела, не пила спиртное, выполняла все, что говорили врачи. Только спустя год начала восстанавливаться. Тело заработало! Впрочем, голода я не чувствую до сих пор», — заключила девушка.

