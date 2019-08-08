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Дочь хоккеиста Игоря Ларионова чуть не покончила жизнь самоубийством из-за анорексии

Недавно старшая дочь знаменитого российского хоккеиста Алена призналась, что долгие годы страдала расстройством пищевого поведения. Девушка описала историю своей болезни в онлайн-дневнике и выставила ее на всеобщее обозрение, чтобы еще раз подчеркнуть опасность анорексии. 
Игорь Ларионов с дочерью Аленой
Игорь Ларионов с дочерью Аленой

Кажется, жизнь семьи легендарного хоккеиста Игоря Ларионова всегда была похожа на сказку. Еще в советские времена спортсмена пригласили в США, чтобы он стал игроком Национальной Хоккейной Лиги — и у него получилось легально уехать из страны. 

В Америке у Ларионова и его супруги фигуристки Елены Батановой родились две дочери — Алена и Дайана, и сын Игорь. 

Недавно 31-летняя Алена решила рассказать общественности об обратной стороне жизни в знаменитой семье. Как оказалось, из-за боязни разочаровать успешных родителей девушка 10 (!) лет страдала анорексией. 

Алена и Дайана Ларионовы
Алена и Дайана Ларионовы

По словам Алены, в период полового созревания она начала набирать вес, что сильно обеспокоило ее семью. «Родители говорили: ''Какие парни тебя полюбят? А как же спорт? Ты не сможешь бегать, если располнеешь''. Сейчас я понимаю, что никогда не была толстой», — вспоминает девушка. 

Сначала Ларионова постоянно держала жесткие диеты, а потом и вовсе почти отказалась от еды. Несмотря на это, сначала семья не замечала, что у нее есть проблемы со здоровьем. 

«На юбилей к отцу в 2010 году я приехала, едва держась на ногах. Помню, как он восхищенно посмотрел на меня, обнял и сказал: ''Вау, Ален, у тебя одни кости — какая же ты красивая!'' Вряд ли он хотел подтолкнуть дочь к анорексии, но меня так тронули его слова. Папа гордится мной — значит, я хоть что-то сделала правильно!», — пишет наследница хоккеиста. 

Около семи лет Алена видела только плюсы в том, что страдает расстройством пищевого поведения. Однако в 2014-м у нее начались проблемы со здоровьем.

«Когда тело переключилось с истребления жира на внутренние органы, я испугалась. Мой организм стал отказывать. Парализовало правую часть лица. Ломались кости. Исчезли месячные. Стоило до меня дотронуться — появлялись синяки. Однажды мы с мамой сидели в приемной у врача. Она взяла меня за руку, а я посмотрела на нее и спросила: ''Кто ты?''» — признается девушка. 

В 2017-м, когда прогнозы врачей были уже весьма неутешительными, семья настояла на госпитализации Алены. В скором времени Ларионова победила анорексию, но еще долгое время не могла вернуться к нормальной жизни. «Отказываясь от анорексии, погружаешься в глубокую депрессию. Тогда я даже задумывалась о самоубийстве, ведь с трудом шла на поправку. Первые 4-5 месяцев я вообще не выходила на улицу. Еще год длились сильнейшие мигрени. Я старалась — ела, не пила спиртное, выполняла все, что говорили врачи. Только спустя год начала восстанавливаться. Тело заработало! Впрочем, голода я не чувствую до сих пор», — заключила девушка. 

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08 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото @_alyonka/Instagram

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Какие-то неприятные люди🤔 никакой любви в семье, лиж бы только никто не увидел их толстых жо п.😏 мания величия на лицо)))

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