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Близкая подруга Аллы Вербер сообщила, что бизнесвумен похоронят в Канаде

Скончавшуюся в Италии Аллу Вербер похоронят в Торонто в следующий понедельник. Об этом сообщила ее близкая подруга.
Алла Вербер
Алла Вербер

6 августа в Италии скончалась 61-летняя Алла Вербер, фэшн-директор ЦУМа и ДЛТ, ставшая легендой еще при жизни. Друзья и поклонники шокированы внезапной смертью Аллы Константиновны и до сих пор не могут поверить в случившееся.

Алла Вербер

По неподтвержденным данным, Вербер похоронят в Канаде. Подруга Аллы Константиновны, Ирена Лейбович-Смеловицкая, написала в Фейсбуке: «Похороны в понедельник (12 августа) в Торонто. Как это пережить?».

С Канадой у Вербер было связано много воспоминаний. Ее семья переехала в эту страну из России еще в советское время, там же Алла Константиновна вышла замуж за Соломона Тенсера, родила дочь Катю и открыла свой первый бутик, названный в честь наследницы Katia of Italy.

Алла Константиновна за первые восемь лет работы в ЦУМе смогла убедить многих иностранных дизайнеров, что в России все же есть мода, и привезла в универмаг 1 500 брендов со всего света. «Мне всегда нравилась идея больших департмент-сторов, я любила ходить по Saks Fifth Avenue или Macy’s в Нью-Йорке и, оказавшись в ЦУМе, задумала сделать универмаг как минимум такого же уровня», — однажды сказала Вербер.

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08 августа 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images, @verberalla/Instagram
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Алла Вербер

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