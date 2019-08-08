Сестра жестоко убитой Шэрон Тейт получает угрозы от последователей Чарльза Мэнсона, виновного в смерти актрисы

9 августа 2019-го исполнится ровно 50 лет, как Шэрон Тейт погибла от рук маньяка Чарльза Мэнсона и его «семьи». Выяснилось, что младшая сестра актрисы Дебра до сих пор получает угрозы от последователей культа.

Шэрон Тейт

В 2019-м на экраны вышло сразу два фильма, посвященных убийству знаменитой голливудской актрисы Шэрон Тейт. «Однажды... в Голливуде» Квентина Тарантино, «Призраки Шэрон Тейт» Дэниэла Фаррандса, — кажется, общество до сих пор не может смириться с утратой звезды «Долины кукол».

В 1969-м актриса, находившаяся на 9-м месяце беременности, была жестоко убита членами культа Чарльза Мэнсона. Это событие стало одним из самых громких эпизодов в истории Голливуда — и самым непостижимым.

Пока кинематограф пытается осмыслить случившееся с помощью все новых и новых картин, посвященных жизни и смерти Шэрон, а зрители запасаются попкорном и носовыми платками, сестра погибшей актрисы — Дебра Тейт — на протяжении полувека продолжает жить в кошмаре наяву.

Дэбра Тейт

В детстве Шэрон была очень близка со своими младшими сестрами. «Наш отец был военным, поэтому мы часто переезжали с места на место. Все вокруг менялось, и только Шэрон была всегда рядом со мной, что бы ни случилось», — вспоминает Дебра в интервью австралийскому Women's Weekly.

Пол Тейт, офицер Армии США

Юная Шэрон буквально с рождения привлекала внимание своей красотой. Будущей голливудской актрисе прочили модельное будущее, и в каком-то смысле оказались правы — еще в полугодовалом возрасте Тейт получила титул «Мисс Малышка Далласского конкурса», а затем неоднократно одерживала победы в аналогичных соревнованиях.

«Шэрон была прекрасной личностью во всех отношениях. Добрая, любящая, она никогда не причиняла другим вреда, совсем наоборот... Все, кто ее встречал, чувствовали, какое у нее светлое сердце», — вспоминает Дебра.

Переезд в Италию летом 1960-го навсегда изменил жизнь только-только окончившей школу Шэрон. Белокурую американку сразу приметили местные режиссеры и предложили ей работу. В 1961-м состоялся дебют Тейт в кино.

Шэрон Тейт

Робкая от природы Шэрон не «шла по головам», не стремилась заводить выгодные знакомства, поэтому признание и успех обретала не столь стремительно.

«Когда она стала звездой, то совсем не изменилась. Не мне вам объяснять, что Голливуд может быть крайне жестоким местом, и, Бог свидетель, там всегда было много фальши и зависти. Но Шэрон никогда не играла в подобные игры», — поделилась ее младшая сестра.

Тем не менее, публика признала Тейт как одну из самых перспективных актрис поколения. Режиссером, который почувствовал творческий потенциал молодой актрисы, стал Роман Полански. Именно с ним Шэрон обручилась в 1968-м. Всего за год до своей гибели.

Роман Полански и Шэрон Тейт

«Роман был обаятельным, умным, забавным, просто потрясающим. Он до сих пор такой же, совсем не изменился. Я довольно часто разговариваю с ним по телефону, и, хотя он старается держаться, я знаю — мы оба не можем отпустить ту историю. Роман любил мою сестру очень сильно, но даже спустя 50 лет отказывается это обсуждать. В этом мы очень близки: у нас общее чувство потери», — призналась Дебра.

Дебра Тейт с матерью Дорис и Романом Полански на похоронах Шэрон

9 августа 1969-го беременная первенцем Шэрон пригласила к себе в гости друзей. Роман Полански обещал присоединиться к ужину, но задержался в Лондоне. В особняк проник Чарльз Мэнсон, который хотел отомстить «голливудским богатеям» за собственные неудачи в творчестве. Вместе с ним в расправе участвовали сторонники, называвшие себя «семьей». Никто из гостей не выжил в тот вечер, включая хозяйку дома.

Мэнсона приговорили к девяти пожизненным срокам, однако даже спустя 50 лет его дело продолжает существовать. Новая «семья», состоящая преимущественно из женщин, до сих пор пытается «завершить начатое».

«Меня постоянно оскорбляют, мне приходят угрозы. Сложно представить, как много существует людей, до сих пор почитающих Чарльза Мэнсона. Они хотят, чтобы ''семью'' выпустили из тюрьмы, освободили. Я обязана продолжать сражаться с ними и буду настаивать на пожизненном заключении. В противном случае убийца моей сестры получит то, ради чего он совершал все эти зверства — признание, возможность стать суперзвездой».

Чарльз Мэнсон

А как же многочисленные фильмы, повествующие о гибели Шэрон Тейт? Фигура Мэнсона и его сообщников присутствует в каждом из них. Взять хотя бы «Однажды... в Голливуде». Там убийцу сыграл актер Дэймон Херриман.

«Квентин Тарантино пришел ко мне во время работы над фильмом и был чрезвычайно почтителен. Он внимательно выслушал мое мнение касательно съемок, и я объяснила ему, что к семьям жертв следует относиться с уважением. Квентин понял меня и даже показал сценарий перед началом съемок. В тот день мы долго говорили с ним обо всем проекте», —рассказала Дебра.

«Я уверена, что Тарантино проделал качественную работу. А Марго Робби в роли Шэрон действительно прекрасна», — заметила сестра Тейт.

1 2 3 ... 14 К годовщине смерти Шэрон Тейт вышел фильм «Однажды... в Голливуде»

Несмотря на почтенный возраст и проблемы со здоровьем, Дебра полна решимости. В память о сестре — чья гибель до сих пор терзает ее сердце — Тейт планирует до конца своих дней сражаться за справедливость.