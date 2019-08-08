Сестра жестоко убитой Шэрон Тейт получает угрозы от последователей Чарльза Мэнсона, виновного в смерти актрисы

В 2019-м на экраны вышло сразу два фильма, посвященных убийству знаменитой голливудской актрисы Шэрон Тейт. «Однажды... в Голливуде» Квентина Тарантино, «Призраки Шэрон Тейт» Дэниэла Фаррандса, — кажется, общество до сих пор не может смириться с утратой звезды «Долины кукол».
Пока кинематограф пытается осмыслить случившееся с помощью все новых и новых картин, посвященных жизни и смерти Шэрон, а зрители запасаются попкорном и носовыми платками, сестра погибшей актрисы — Дебра Тейт — на протяжении полувека продолжает жить в кошмаре наяву.
В детстве Шэрон была очень близка со своими младшими сестрами. «Наш отец был военным, поэтому мы часто переезжали с места на место. Все вокруг менялось, и только Шэрон была всегда рядом со мной, что бы ни случилось», — вспоминает Дебра в интервью австралийскому Women's Weekly.
Юная Шэрон буквально с рождения привлекала внимание своей красотой. Будущей голливудской актрисе прочили модельное будущее, и в каком-то смысле оказались правы — еще в полугодовалом возрасте Тейт получила титул «Мисс Малышка Далласского конкурса», а затем неоднократно одерживала победы в аналогичных соревнованиях.
Переезд в Италию летом 1960-го навсегда изменил жизнь только-только окончившей школу Шэрон. Белокурую американку сразу приметили местные режиссеры и предложили ей работу. В 1961-м состоялся дебют Тейт в кино.
Робкая от природы Шэрон не «шла по головам», не стремилась заводить выгодные знакомства, поэтому признание и успех обретала не столь стремительно.
Тем не менее, публика признала Тейт как одну из самых перспективных актрис поколения. Режиссером, который почувствовал творческий потенциал молодой актрисы, стал Роман Полански. Именно с ним Шэрон обручилась в 1968-м. Всего за год до своей гибели.
«Роман был обаятельным, умным, забавным, просто потрясающим. Он до сих пор такой же, совсем не изменился. Я довольно часто разговариваю с ним по телефону, и, хотя он старается держаться, я знаю — мы оба не можем отпустить ту историю. Роман любил мою сестру очень сильно, но даже спустя 50 лет отказывается это обсуждать. В этом мы очень близки: у нас общее чувство потери», — призналась Дебра.
9 августа 1969-го беременная первенцем Шэрон пригласила к себе в гости друзей. Роман Полански обещал присоединиться к ужину, но задержался в Лондоне. В особняк проник Чарльз Мэнсон, который хотел отомстить «голливудским богатеям» за собственные неудачи в творчестве. Вместе с ним в расправе участвовали сторонники, называвшие себя «семьей». Никто из гостей не выжил в тот вечер, включая хозяйку дома.
«Меня постоянно оскорбляют, мне приходят угрозы. Сложно представить, как много существует людей, до сих пор почитающих Чарльза Мэнсона. Они хотят, чтобы ''семью'' выпустили из тюрьмы, освободили. Я обязана продолжать сражаться с ними и буду настаивать на пожизненном заключении. В противном случае убийца моей сестры получит то, ради чего он совершал все эти зверства — признание, возможность стать суперзвездой».
А как же многочисленные фильмы, повествующие о гибели Шэрон Тейт? Фигура Мэнсона и его сообщников присутствует в каждом из них. Взять хотя бы «Однажды... в Голливуде». Там убийцу сыграл актер Дэймон Херриман.
«Я уверена, что Тарантино проделал качественную работу. А Марго Робби в роли Шэрон действительно прекрасна», — заметила сестра Тейт.
Несмотря на почтенный возраст и проблемы со здоровьем, Дебра полна решимости. В память о сестре — чья гибель до сих пор терзает ее сердце — Тейт планирует до конца своих дней сражаться за справедливость.