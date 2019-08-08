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Олег Майами эмоционально прокомментировал слухи о романе с замужней Глюкозой

Экс-участник «Дома-2» Олег Майами расставил все точки над i и наконец-то прокомментировал слухи о своем романе с Глюкозой.
Глюкоза, Олег Майами
Глюкоза и Олег Майами

Уже не в первый раз музыканту Олегу Майами приписывают довольно близкое общение с Натальей Чистяковой-Ионовой (ака Глюкоза). Мол, еще пару лет назад они были не просто коллегами, а любовниками, снимались в клипах и выходили вместе на красную дорожку.

Глюкоза слухи о своей неверности супругу просто игнорировала, экс-участник «Дома-2» и «певец без хитов» тоже не спешил ничего комментировать. Все и думать забыли о том, что Майами и Наташу якобы что-то связывало, но пару недель назад в Сети снова появились слухи о разводе певицы. Ну а потом автор Телеграм-канала «Модные хроники злой киски» заявил, что Глюкоза из-за расставания с супругом не слишком-то переживает, потому что снова кинулась в объятия Олега.

Теперь уже Майами решил, что расставить все точки над i все-таки нужно, и сообщил в своем Инстаграме. 

«Ну что за бред, не могу же я со всеми спать!» — написал Олег опровержение, которое больше похоже на хвастовство.
Олег Майами, Ольга Бузова
Олег Майами и Ольга Бузова

Интересно, на кого «всех» намекает Олег? Видимо, музыкант до сих пор пытается убедить подписчиков в том, что уже более полугода встречается с Ольгой Бузовой. С начала 2019-го Майами постит милые сообщения, предназначенные Ольге, изо всех сил намекает на их бурную сексуальную жизнь и даже посвящает ей песни («Мое солнце»). Правда, сама певица на это никак не реагирует.

Олег, к слову, уже не в первый раз пытается набить себе цену, намекая на романы с известными девушками. Например, в 2017-м, когда Элджея еще не было на горизонте, он говорил, что влюблен в Настю Ивлееву, и даже снял ее в клипе на песню «Если ты со мной». Поразительное совпадение, что через месяц после выхода видео пара рассталась «из-за напряженных рабочих графиков».

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08 августа 2019
Текст Анна Балоян
Фото @miamioleg_official, @glukozamusic/Instagram
Теги

Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза), Олег Майами

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