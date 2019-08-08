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33-летний актер Василий Степанов до сих пор не может найти работу, все так же одинок и живет с родителями

33-летний Василий Степанов так и не смог справиться с депрессией. Актер «Обитаемого острова» до сих пор сидит без работы и живет с родителями.

Сейчас уже мало кто вспомнит, что 10 лет назад в российском кинематографе зарождалась новая звезда — кучерявый красавец с голубыми глазами из фильма «Обитаемый остров» Федора Бондарчука Василий Степанов.

Степанова называли «новым Козловским», восхищались его внешностью и пророчили актеру большое будущее. Но судьба Василия сложилась иначе. Он не справился с возложенными на него надеждами, внезапно хлынувшей славой и любовью поклонников. Поговаривали, что после съемок у него наступил творческий кризис, и актер чуть ли не жил на улице, отказываясь от новых ролей в кино. Пострадало и психическое здоровье Василия — врачи диагностировали у него шизофрению.

Плюс, высокий и красивый парень страдал из-за неразделенной любви. «На психическое состояние Степанова оказал влияние также несложившийся роман с девушкой, из-за которого он очень переживал. Случилась глубочайшая депрессия. Мать возила его по гадалкам, ясновидящим, знахаркам, но эффекта не было — приступы меланхолии возникали все чаще. Например, он мог целыми днями лежать на кровати и апатично смотреть в одну точку», — цитирует букинг-директора артиста Кирилла Чибисова «СтарХит».

Степанов прийти в себя так и не смог. В конце мая СМИ даже заявили, что он лег в психиатрическую клинику. Правда, эта информация, по словам брата Степанова, не соответствовала действительности. «Василий находился в Москве, в родительской квартире, выходил на прогулку, ездил на отдых, но от шизофрении в тот момент точно не лечился! Наши знакомые тоже были удивлены: читали одно, а видели другое», — рассказал Максим.

У Степанова жизнь, в общем-то, не налаживается. По словам Максима, он живет в доме у родителей. «Работы у него нет, да и девушки тоже. Больше ничего не скажу, это сугубо личное», — отметил он.

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08 августа 2019
Текст Анна Балоян
Фото Legion-Media.ru, Persona Stars, PhotoXPress.ru, kinopoisk.ru
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Василий Степанов

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • И правда,парень красивый! Возможно низкая самооценка...Сейчас поколение помолодело,которое обращается к психиатрам((Здоровья ему и гармонии с собой

  • Раз в год повторяются статьи об отсутсвие личной жизни и работы. Так может просто начать работать?! Чтобы хотя бы не быть обузой пожилым родителям.

  • Вот! Если парень неудачник, то его и внешность не спасёт. Он будет одинок.

  • Не надо его осуждать. Щизофрения - это не инфекционное заболевание, он уже с ней родился. Только у кого-то она проявляется раньше, у кого-то позже. Если-бы его мама сразу обратилась-бы к квалифицированному психиатору, то болезнь можно держать под контролем.

  • Жалко его) шизофрения - это заболевание и походами к психологу и правильной мотивацией тут не поможешь.

  • Он неудачник?! У него была слава и признание. Просто болезнь все перечеркнула, как и в случае с Андреем Губиным. Здоровья Вам Василий от всего сердца!

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