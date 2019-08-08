Татьяна Брухунова наконец-то показала Евгения Петросяна в своем Инстаграме

Татьяна Брухунова не скрывает своих отношений роман с Евгением Петросяном, но в Инстаграме их особо не афиширует. На днях все изменилось — юморист впервые промелькнул на страничке возлюбленной.

Татьяна Брухунова

30-летняя Татьяна Брухунова и Евгений Петросян постоянно проводят время вместе: ездят отдыхать, посещают мероприятия и в целом наслаждаются жизнью. Пара выкладывает в Инстаграм фотографии с одинаковыми гео-тегами, но вот совместных фото ни в ленте, ни в историях подписчики еще не видели. До недавнего времени!

Брухунова поделилась с фолловерами видео с совместного отдыха с Евгением Вагановичем. Влюбленные проводят время в Ялте, где Петросян выступает с концертами. На днях они посетили «белую дачу» — дом-музей Антона Павловича Чехова. И на видео всего на несколько секунд появляется юморист. Пускай не весь, а только его силуэт, но это уже что-то. Петросян даже прокомментировал обстановку в музее. А его голос мы узнаем из тысячи!

Чуть позже Евгений Ваганович поделился мыслями о посещении усадьбы в своем Инстаграме. «Дом-музей Антона Павловича Чехова в Ялте. Чудный сад при нем. Многие деревья высадил сам Антон Павлович: миндаль, шелковица, кипарис, ива, кедр, пихта, лавр, гранат, боярышник и другое. Есть в этом саду и роза, сорт которой вывели во Франции в начале 2000-х годов и дали имя ''Антон Чехов''», — написал он под фото, на которой сидит на лавочке.

1 2 3 ... 8 Татьяна Брухунова впервые показала Евгения Вагановича в Инстаграме

Напомним, о романе Брухуновой и Петросяна стало известно год назад. Татьяну обвинили в том, что именно она виновата в разводе Евгения Вагановича и Елены Степаненко (а это же практически Брэд Питт и Анджелина Джоли от российского юмора), но позже девушка рассказала, что встречается с Петросяном с 2013 года, а ее возлюбленный не живет со Степаненко уже 15 лет.