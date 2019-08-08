Брэд Питт чуть не умер после опасной процедуры в сайентологической церкви

В 1990-е Брэд Питт понял, что чересчур увлекся наркотиками. В попытках завязать с пагубной привычкой он обратился в сайентологическую церковь, но сбежал оттуда — во время одной из процедур актер чуть не умер.

Не только Том Круз увлекается сайентологией. В 1990-е годы одним из самых преданных приверженцев этой религии был Брэд Питт (к слову, с подачи Круза). Издание RadarOnline выяснило шокирующие подробности того времени. Оказывается, актер чуть не умер из-за ритуала, который называют «коробкой пота».

51-летний экс-сайентолог Сэм Доминго рассказал журналистам, что Брэд пытался очиститься от наркотиков, поэтому и пришел в церковь. Его приняли с распростертыми объятиями и предложили уникальный способ очищения — «коробку пота». Доминго объяснил: «Это процедура, во время которой сайентологи пичкают человека витаминами, сажают его в сауну, и он потеет по пять часов в день». Стоит ли говорить, что это очень опасно?

Джульетт Льюис и Брэд Питт

«По меньшей мере четверо детей погибли во время этой программы. Брэд делал то же самое», — продолжил откровенничать Сэм. Питт, к счастью, одумался и просто сбежал из церкви. «Они не смогли остановить его», — отметил Доминго.

Одновременно с Питтом в церкви была и его девушка Джульетт Льюис, они встречались с 1990 по 1993 год. Она тоже боролась с наркотической зависимостью. Джульетт, в отличие от Брэда, до сих пор является последовательницей сайентологии. В 2018-м она даже публично защищала церковь, когда супруга Уилла Смита всего лишь заявила о том, что не хочет вступать в ряды сайентологов.

Говорят, кстати, что в 2013-м году Питт подумывал вернуться в церковь, но его не поддержала Анджелина Джоли. Более того, по словам инсайдеров, она была в ярости, когда увидела у мужа брошюры о сайентологии.

