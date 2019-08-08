Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Влюбившаяся в шамана принцесса Норвегии отказалась от титула ради избранника

Несколько месяцев назад норвежская принцесса Марта Луиза призналась общественности, что уже давно влюблена в целителя Шамана Дюрека. Судя по всему, намерения у женщины вполне серьезные — ради любимого она даже отказалась от некоторых привилегий. 
Принцесса Марта Луиза и Шаман Дюрек
Принцесса Марта Луиза и Шаман Дюрек

Этой весной наследница норвежского престола, 47-летняя принцесса Марта Луиза, открыла свои чувства всему миру — как оказалось, уже некоторое время королевская особа встречается с известным эзотериком Шаманом Дюреком. 

Несмотря на разницу в возрасте и отчасти сомнительную репутацию избранника, принцесса заявила, что ее абсолютно не волнует мнение хейтеров по поводу ее личной жизни. 

Дюрека и Марту Луизу связывают не только романтические отношения, но и общие интересы и увлеченность духовными практиками и философией. 

 
 

Некоторое время назад влюбленные стали проводить совместные тренинги и вебинары под названием «Принцесса и Шаман» на тему йоги, эзотерики и экологичного образа жизни. 

Как оказалось, именно из-за желания заниматься предпринимательской деятельностью вместе с Шаманом принцессе пришлось отказаться от своего титула. 

«В последнее время много обсуждалось использование моего титула в коммерческом контексте. Я поняла, что это неправильно и даже провокационно. После обсуждения с семьей я решила прекратить использование своего титула», — написала Марта Луиза в Инстаграме. 

Теперь королевскую особу следует называть принцессой только когда она выполняет различные придворные обязанности или посещает светские приемы. «В других же случаях я просто Марта Луиза», — резюмирует женщина. 

Перейти к обсуждению 2


08 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото @princessmarthalouise/Instagram

Реклама

2 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Чем же привлек ее так шаман? Наверное волшебным посохом.

  • Бестактный вопрос: а шаману-то резвому она без титула точно нужна?

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-07-30 17:50:00
363
семейке Фри давным давно пора вернуть деньги Русфонду, Дмитрий отец и сам своего ребенка воспитает без посторонней помощи и советов. Да и народу пора заняться своей жизнью а не лезть в чужую, тем более когда не просят.
Дмитрий Шепелев резко отреагировал на вопрос, когда позволит сыну увидеть бабушку и дедушку
131 Комментариев
Гость 2019-07-30 12:19:00
339
Мужа объявили в международный розыск, а жена как ни в чем не бывало ходит на звездные тусовки как на работу, тратит наворованные деньги и говорит, что супруга оклеветали. Высокие отношения, шо уж там
Мужа певицы Жасмин объявили в международный розыск
53 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.