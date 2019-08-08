Влюбившаяся в шамана принцесса Норвегии отказалась от титула ради избранника

Несколько месяцев назад норвежская принцесса Марта Луиза призналась общественности, что уже давно влюблена в целителя Шамана Дюрека. Судя по всему, намерения у женщины вполне серьезные — ради любимого она даже отказалась от некоторых привилегий.

Принцесса Марта Луиза и Шаман Дюрек

Этой весной наследница норвежского престола, 47-летняя принцесса Марта Луиза, открыла свои чувства всему миру — как оказалось, уже некоторое время королевская особа встречается с известным эзотериком Шаманом Дюреком.

Несмотря на разницу в возрасте и отчасти сомнительную репутацию избранника, принцесса заявила, что ее абсолютно не волнует мнение хейтеров по поводу ее личной жизни.

Дюрека и Марту Луизу связывают не только романтические отношения, но и общие интересы и увлеченность духовными практиками и философией.

Некоторое время назад влюбленные стали проводить совместные тренинги и вебинары под названием «Принцесса и Шаман» на тему йоги, эзотерики и экологичного образа жизни.

Как оказалось, именно из-за желания заниматься предпринимательской деятельностью вместе с Шаманом принцессе пришлось отказаться от своего титула.

«В последнее время много обсуждалось использование моего титула в коммерческом контексте. Я поняла, что это неправильно и даже провокационно. После обсуждения с семьей я решила прекратить использование своего титула», — написала Марта Луиза в Инстаграме.

1 2 3 ... 8 Принцесса Марта Луиза больше не является принцессой 24/7

Теперь королевскую особу следует называть принцессой только когда она выполняет различные придворные обязанности или посещает светские приемы. «В других же случаях я просто Марта Луиза», — резюмирует женщина.