Влюбившаяся в шамана принцесса Норвегии отказалась от титула ради избранника

Этой весной наследница норвежского престола, 47-летняя принцесса Марта Луиза, открыла свои чувства всему миру — как оказалось, уже некоторое время королевская особа встречается с известным эзотериком Шаманом Дюреком.
Дюрека и Марту Луизу связывают не только романтические отношения, но и общие интересы и увлеченность духовными практиками и философией.
Некоторое время назад влюбленные стали проводить совместные тренинги и вебинары под названием «Принцесса и Шаман» на тему йоги, эзотерики и экологичного образа жизни.
«В последнее время много обсуждалось использование моего титула в коммерческом контексте. Я поняла, что это неправильно и даже провокационно. После обсуждения с семьей я решила прекратить использование своего титула», — написала Марта Луиза в Инстаграме.
Теперь королевскую особу следует называть принцессой только когда она выполняет различные придворные обязанности или посещает светские приемы. «В других же случаях я просто Марта Луиза», — резюмирует женщина.