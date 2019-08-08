Принц Уильям и Кейт Миддлтон приняли участие в регате, несмотря на штормовое предупреждение

В эти дни на острове Уайт, что находится неподалеку от графства Хэмпшир, проходит парусная регата The King's Cup (водная гонка), устроенная британской королевской семьей — точнее, принцем Уильямом и Кейт Миддлтон.
Честь участвовать в The King's Cup выпадает главным знаменитостям Великобритании — телеведущим, писателям и артистам. Кроме того, из года в год в ней участвуют и Кейт с Уильямом.
В этом году было решено провести мероприятие на день раньше из-за надвигающегося на залив сильного шторма. Несмотря на неспокойную погоду, герцоги Кембриджские даже не думали отказывать от гонок на суднах.
Пока неизвестно, какими по счету приплыли к берегу представители британской королевской семьи. Результаты регаты будут объявлены завтра, во время торжественной церемонии награждения.
Принц и его супруга увлеклись парусным спортом после свадьбы, в 2011 году. С тех пор они не раз принимали участие в различных состязаниях, иногда даже выступая в раздельности, друг против друга. Так, в 2011-м на регате в Канаде Уильям победил команду жены. А в 2014 году Кейт взяла реванш и утерла мужу нос на соревнованиях в Новой Зеландии.