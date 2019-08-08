Принц Уильям и Кейт Миддлтон приняли участие в регате, несмотря на штормовое предупреждение

Герцоги Кембриджские не из тех, кто сдается при первых сложностях! Так, несмотря на штормовое предупреждение, 8 августа супруги приняли участие в благотворительном состязании на воде.

Кейт Миддлтон вместе со своей командой на яхте

В эти дни на острове Уайт, что находится неподалеку от графства Хэмпшир, проходит парусная регата The King's Cup (водная гонка), устроенная британской королевской семьей — точнее, принцем Уильямом и Кейт Миддлтон.

Мероприятие носит благотворительный характер — все участвующие в ней судна представляют фонды и организации, которые патронируют герцоги Кембриджские.

Честь участвовать в The King's Cup выпадает главным знаменитостям Великобритании — телеведущим, писателям и артистам. Кроме того, из года в год в ней участвуют и Кейт с Уильямом.

В этом году было решено провести мероприятие на день раньше из-за надвигающегося на залив сильного шторма. Несмотря на неспокойную погоду, герцоги Кембриджские даже не думали отказывать от гонок на суднах.

Они с большим энтузиазмом заняли свои места на яхте под названием The Royal Yacht Squadron.

Пока неизвестно, какими по счету приплыли к берегу представители британской королевской семьи. Результаты регаты будут объявлены завтра, во время торжественной церемонии награждения.

1 2 3 ... 8 Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли участие в регате на побережье Ла-Манша

Принц и его супруга увлеклись парусным спортом после свадьбы, в 2011 году. С тех пор они не раз принимали участие в различных состязаниях, иногда даже выступая в раздельности, друг против друга. Так, в 2011-м на регате в Канаде Уильям победил команду жены. А в 2014 году Кейт взяла реванш и утерла мужу нос на соревнованиях в Новой Зеландии.