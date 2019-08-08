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Принц Уильям и Кейт Миддлтон приняли участие в регате, несмотря на штормовое предупреждение

Герцоги Кембриджские не из тех, кто сдается при первых сложностях! Так, несмотря на штормовое предупреждение, 8 августа супруги приняли участие в благотворительном состязании на воде. 
Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон вместе со своей командой на яхте

В эти дни на острове Уайт, что находится неподалеку от графства Хэмпшир, проходит парусная регата The King's Cup (водная гонка), устроенная британской королевской семьей — точнее, принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. 

Мероприятие носит благотворительный характер — все участвующие в ней судна представляют фонды и организации, которые патронируют герцоги Кембриджские. 

Честь участвовать в The King's Cup выпадает главным знаменитостям Великобритании — телеведущим, писателям и артистам. Кроме того, из года в год в ней участвуют и Кейт с Уильямом. 

В этом году было решено провести мероприятие на день раньше из-за надвигающегося на залив сильного шторма. Несмотря на неспокойную погоду, герцоги Кембриджские даже не думали отказывать от гонок на суднах.

Они с большим энтузиазмом заняли свои места на яхте под названием The Royal Yacht Squadron. 

Пока неизвестно, какими по счету приплыли к берегу представители британской королевской семьи. Результаты регаты будут объявлены завтра, во время торжественной церемонии награждения. 

  • Принц Уильям, Кейт Миддлтон
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    Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли участие в регате на побережье Ла-Манша
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Принц и его супруга увлеклись парусным спортом после свадьбы, в 2011 году. С тех пор они не раз принимали участие в различных состязаниях, иногда даже выступая в раздельности, друг против друга. Так, в 2011-м на регате в Канаде Уильям победил команду жены. А в 2014 году Кейт взяла реванш и утерла мужу нос на соревнованиях в Новой Зеландии. 

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08 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото @kensingtonroyal/Instagram
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Принц Уильям, Кейт Миддлтон

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