Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Анна Asti представила публике мужчину, за которого собралась замуж

Пару недель назад СМИ рассекретили личность будущего мужа певицы Анны Дзюбы, которого она тщательно скрывала. 8 августа звезда наконец решилась представить публике своего возлюбленного. 
Анна Asti (Дзюба)
Анна Asti

В июле журналисты выяснили, с кем встречается 29-летняя солистка дуэта Artik&Asti Анна Дзюба. Как оказалось, исполнительница влюблена в бизнесмена Станислава Юркина, который старше ее почти на 10 лет. 

Мужчина уже был женат и воспитывает дочь от первого брака.

Поговаривают, что Юркин уже сделал предложение возлюбленной. Поклонники гадают, когда же будет свадьба?  

Анна Asti (Дзюба)
 

В прошлом году у Анны случился весьма неудачный любовный опыт — вероятно, из-за этого она теперь побаивается делать серьезные шаги в отношениях. 

Впрочем, 8 августа певица все же решилась представить публике своего избранника. 

Влюбленные посетили премьеру фильма «Однажды в... Голливуде». «Наш первый официальный выход на камеры», — прокомментировала фото звезда. 

Поклонники обрадовались снимку Анны с любимым мужчиной. Многие заметили, что пара очень гармонично смотрится, а их разница в возрасте и не ощущается. «Шикарные! Желаю вам большого женского счастья!» — прокомментировала кадр одна из подписчиц Дзюбы. 

Перейти к обсуждению 1


09 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото @astiselfmade/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Анна Asti (Дзюба)

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Превращается в очередную муклу, смесь Лорак+Бузова+Решетова+Одинцова.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-07-30 17:50:00
363
семейке Фри давным давно пора вернуть деньги Русфонду, Дмитрий отец и сам своего ребенка воспитает без посторонней помощи и советов. Да и народу пора заняться своей жизнью а не лезть в чужую, тем более когда не просят.
Дмитрий Шепелев резко отреагировал на вопрос, когда позволит сыну увидеть бабушку и дедушку
131 Комментариев
Гость 2019-07-30 12:19:00
339
Мужа объявили в международный розыск, а жена как ни в чем не бывало ходит на звездные тусовки как на работу, тратит наворованные деньги и говорит, что супруга оклеветали. Высокие отношения, шо уж там
Мужа певицы Жасмин объявили в международный розыск
53 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.