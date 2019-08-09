Анна Asti представила публике мужчину, за которого собралась замуж

Пару недель назад СМИ рассекретили личность будущего мужа певицы Анны Дзюбы, которого она тщательно скрывала. 8 августа звезда наконец решилась представить публике своего возлюбленного.

Анна Asti



В июле журналисты выяснили, с кем встречается 29-летняя солистка дуэта Artik&Asti Анна Дзюба. Как оказалось, исполнительница влюблена в бизнесмена Станислава Юркина, который старше ее почти на 10 лет.

Мужчина уже был женат и воспитывает дочь от первого брака.

Поговаривают, что Юркин уже сделал предложение возлюбленной. Поклонники гадают, когда же будет свадьба?

В прошлом году у Анны случился весьма неудачный любовный опыт — вероятно, из-за этого она теперь побаивается делать серьезные шаги в отношениях.

Впрочем, 8 августа певица все же решилась представить публике своего избранника.

Влюбленные посетили премьеру фильма «Однажды в... Голливуде». «Наш первый официальный выход на камеры», — прокомментировала фото звезда.

1 2 3 ... 10 Анна Asti впервые показала совместное фото с возлюбленным

Поклонники обрадовались снимку Анны с любимым мужчиной. Многие заметили, что пара очень гармонично смотрится, а их разница в возрасте и не ощущается. «Шикарные! Желаю вам большого женского счастья!» — прокомментировала кадр одна из подписчиц Дзюбы.