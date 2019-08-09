Анна Asti представила публике мужчину, за которого собралась замуж

В июле журналисты выяснили, с кем встречается 29-летняя солистка дуэта Artik&Asti Анна Дзюба. Как оказалось, исполнительница влюблена в бизнесмена Станислава Юркина, который старше ее почти на 10 лет.
Поговаривают, что Юркин уже сделал предложение возлюбленной. Поклонники гадают, когда же будет свадьба?
В прошлом году у Анны случился весьма неудачный любовный опыт — вероятно, из-за этого она теперь побаивается делать серьезные шаги в отношениях.
Влюбленные посетили премьеру фильма «Однажды в... Голливуде». «Наш первый официальный выход на камеры», — прокомментировала фото звезда.
Поклонники обрадовались снимку Анны с любимым мужчиной. Многие заметили, что пара очень гармонично смотрится, а их разница в возрасте и не ощущается. «Шикарные! Желаю вам большого женского счастья!» — прокомментировала кадр одна из подписчиц Дзюбы.