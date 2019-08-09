Конкурс мокрых маек: Максим Галкин эротично станцевал под дождем, сверкнув накачанным прессом

43-летний супруг Аллы Пугачевой решил поднять настроение подписчикам в это унылое лето и показал, как он танцует и поет под дождем, попутно продемонстрировав идеальный торс.

Алла Пугачева и Максим Галкин

Максим Галкин — мужчина хоть куда. И с детьми посидит, и с женой на мероприятие сходит, и замок отстроит, и концерт проведет. В общем, Алле Борисовне с мужем очень повезло.

Галкин на днях в очередной раз решил пошутить и выложил в Инстаграм видео, на котором он танцует в белой одежде под дождем и напевает песню Софии Ротару «Вот и лето прошло». Юморист, видимо, совсем устал от московской погоды (а точнее непогоды).

И, между прочим, под намокшей футболкой можно невооруженным глазом разглядеть довольно рельефный торс телеведущего — мы впечатлены.

Правда, видео это старое, Галкин выкладывал его еще два года назад. Но менее крутым и актуальным из-за этой маленькой мелочи оно не стало.

На днях, кстати, Максим сделал удивительное открытие — его супругу копируют даже за рубежом! Галкин опубликовал в Инстаграме видео недавнего выступления 77-летней Барбары Стрейзанд в наряде, который один в один напоминает знаменитые пугачевские балахоны.

«Это концерт Барбары Стрейзанд, который состоялся пять дней назад. Похоже, образ Аллы двадцатилетней давности дошел до мировых звёзд», — с юмором написал шоумен.

1 2 3 4 5 6 7 Максим Галкин поразил фолловеров в Инстаграме

Отметим, что Барбара Стрейзанд — артистка легендарная. Эффектная женщина с выдающимся носом играла на Бродвее, снималась в легендарных мюзиклах «Смешная девчонка» и «Хэллоу, Долли!», получила несколько «Оскаров», «Эмми», «Грэмми» и других престижных наград.