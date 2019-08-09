Шарлотта показала язык, а Джордж — беззубый рот: дети Кейт и Уильяма развеселили гостей регаты

8 августа герцог и герцогиня Кембриджские приняли участие в благотворительном состязании на воде. На острове Уайт прошла парусная регата The King's Cup, которую устроили принц Уильям и Кейт Миддлтон.
Из-за непогоды гонку перенесли на день раньше — надвигался сильный шторм. Море было неспокойным, но Кейт и Уильям не отказались от участия. Более того, они взяли с собой лучшую группу поддержки на свете — своих детей: принца Джорджа и принцессу Шарлотту.
Малыши наблюдали за родителями с нескрываевым восторгом, а папарацци только и успевали их фотографировать. На снимках видно, как Джордж улыбается во весь рот, демонстрируя отсутствие передних зубов. А Шарлотта, между прочим, заметно подросла!
Несмотря на такую внушительную поддержку, результаты Кейт и Уильяма оказались не самыми впечатляющими. Команда герцогини была дисквалифицирована за фальстарт, а команда Уильяма заняла только третье место.
Первое место досталось команде путешественника и писателя Беара Гриллса, второе — историка и телеведущего Дэна Сноу.
Это совсем не расстроило герцога и герцогиню Кембриджских и их именитых отпрысков. Напротив, принцесса Шарлотта была крайне довольна происходящим. Да настолько, что когда Кейт попросила ее помахать толпе на церемонии награждения, та показала окружающим язык.
Герцогиня необычайно развеселилась и заразительно рассмеялась. Обожаем, когда монаршие особы отступают от королевского протокола и дают волю эмоциям!