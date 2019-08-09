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Шарлотта показала язык, а Джордж — беззубый рот: дети Кейт и Уильяма развеселили гостей регаты

6-летний принц Джордж и 4-летняя принцесса Шарлотта поддержали родителей на парусной регате. Это, правда, не помогло Кейт и Уильяму победить в водном забеге, зато папарацци получили чудесные кадры, как королевские наследники болели за своих маму и папу.

8 августа герцог и герцогиня Кембриджские приняли участие в благотворительном состязании на воде. На острове Уайт прошла парусная регата The King's Cup, которую устроили принц Уильям и Кейт Миддлтон.

Из-за непогоды гонку перенесли на день раньше — надвигался сильный шторм. Море было неспокойным, но Кейт и Уильям не отказались от участия. Более того, они взяли с собой лучшую группу поддержки на свете — своих детей: принца Джорджа и принцессу Шарлотту.

Малыши наблюдали за родителями с нескрываевым восторгом, а папарацци только и успевали их фотографировать. На снимках видно, как Джордж улыбается во весь рот, демонстрируя отсутствие передних зубов. А Шарлотта, между прочим, заметно подросла!

Несмотря на такую внушительную поддержку, результаты Кейт и Уильяма оказались не самыми впечатляющими. Команда герцогини была дисквалифицирована за фальстарт, а команда Уильяма заняла только третье место.

Первое место досталось команде путешественника и писателя Беара Гриллса, второе — историка и телеведущего Дэна Сноу.

Это совсем не расстроило герцога и герцогиню Кембриджских и их именитых отпрысков. Напротив, принцесса Шарлотта была крайне довольна происходящим. Да настолько, что когда Кейт попросила ее помахать толпе на церемонии награждения, та показала окружающим язык.

  • Принц Уильям, Кейт Миддлтон
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    8 августа Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли участие в благотворительном состязании
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Герцогиня необычайно развеселилась и заразительно рассмеялась. Обожаем, когда монаршие особы отступают от королевского протокола и дают волю эмоциям!

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09 августа 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images
Теги

Кейт Миддлтон, Принц Уильям

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Я не знаю, Шарлотта на видео ковыряется пальцем во рту, показывает язык...ну, не знаю, на наследных принцев и прЫнцесс не тянут

  • Почему Шарлотта так отчаянно сует все пальцы в рот???

  • Девчонка симпатичная такая

  • Чудные дети, милые, непосредственные :) Всегда приятно читать о них :)

  • Гость

    Комментарии такие тупые. Шарлотта, ребёнок в первую очередь!!!

    Ребенок это у селебрити, а Шарлотта член Королевской семьи.

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