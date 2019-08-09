Многодетная мать Кейт Миддлтон вышла в коротких шортах и показала ноги без намека на целлюлит

На недавно прошедшем благотворительном соревновании Кейт Миддлтон появилась в коротких шортах — впервые! Тут-то все и увидели, что герцогиня Кембриджская может похвастаться идеальными рельефными ногами без «апельсиновой корочки».

8 августа герцог и герцогиня Кембриджские приняли участие в благотворительном состязании на воде The King's Cup. Команда Кейт заняла последнее место — ее дисквалифицировали за фальстарт.



37-летнюю Миддлтон этот факт нисколько не расстроил, а наоборот, развеселил. Герцогиня получила утешительный приз — огромную деревянную ложку. Только вот удержать ее в руках не смогла и уронила на пол (подозреваем, что со знатным грохотом).

Уильям начал подтрунивать над супругой и рассмешил еще больше — Кейт закрыла лицо руками и оглушительно расхохоталась. А потом еще и ее дочь принцесса Шарлотта показала публике язык. День удался!

Поклонники герцогини тоже остались довольны: во-первых, нечасто можно увидеть такую живую и настоящую монаршую особу. Во-вторых, Кейт появилась на соревновании в ультракоротких шортах (в последний раз ее видели в подобных задолго до свадьбы с Уильямом).

Не заметить, что у Кейт идеальная фигура просто невозможно. Стройные подтянутые ноги без малейшего намека на целлюлит — и это при том, что Миддлтон, на минуточку, мать троих детей!

1 2 3 ... 8 8 августа герцог и герцогиня Кембриджские приняли участие The King's Cup

Напомним, своего первенца принца Джорджа Кейт родила в 2013-м, Шарлотту — в 2015-м. Третий ребенок Миддлтон и принца Уильяма, маленький Луи, появился на свет в апреле прошлого года.