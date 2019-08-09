Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Многодетная мать Кейт Миддлтон вышла в коротких шортах и показала ноги без намека на целлюлит

На недавно прошедшем благотворительном соревновании Кейт Миддлтон появилась в коротких шортах — впервые! Тут-то все и увидели, что герцогиня Кембриджская может похвастаться идеальными рельефными ногами без «апельсиновой корочки».

8 августа герцог и герцогиня Кембриджские приняли участие в благотворительном состязании на воде The King's Cup. Команда Кейт заняла последнее место — ее дисквалифицировали за фальстарт. 

37-летнюю Миддлтон этот факт нисколько не расстроил, а наоборот, развеселил. Герцогиня получила утешительный приз — огромную деревянную ложку. Только вот удержать ее в руках не смогла и уронила на пол (подозреваем, что со знатным грохотом).

Уильям начал подтрунивать над супругой и рассмешил еще больше — Кейт закрыла лицо руками и оглушительно расхохоталась. А потом еще и ее дочь принцесса Шарлотта показала публике язык. День удался!

Поклонники герцогини тоже остались довольны: во-первых, нечасто можно увидеть такую живую и настоящую монаршую особу. Во-вторых, Кейт появилась на соревновании в ультракоротких шортах (в последний раз ее видели в подобных задолго до свадьбы с Уильямом).

Не заметить, что у Кейт идеальная фигура просто невозможно. Стройные подтянутые ноги без малейшего намека на целлюлит — и это при том, что Миддлтон, на минуточку, мать троих детей!

Напомним, своего первенца принца Джорджа Кейт родила в 2013-м, Шарлотту — в 2015-м. Третий ребенок Миддлтон и принца Уильяма, маленький Луи, появился на свет в апреле прошлого года.

Перейти к обсуждению


09 августа 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images
Теги

Кейт Миддлтон

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-08-07 13:29:00
507
Блог переименовала, убрав фамилию мужа, кольцо сняла и крупным планом постила фотки, что кольцо не носит, приправляя намеками в текстах. Кучу прямых вопросов о разводе - игнорила несколько недель. Ой, ну кто же это распускает такие слухи?? Действительно, посмешила) И дальше-то что - все после этого прям ринутся ее слушать, читать, смотреть? ага, щас...глупейший хайп, шитый белыми нитками
Глюкоза впервые рассказала о разводе с мужем и о том, почему сняла обручальное кольцо
38 Комментариев
Гость 2019-08-08 10:44:00
441
Ну, в общем, все как обычно. На британском портале, где опубликованы эти фото, в комментариях все британцы, американцы и прочие рассыпаются в комплиментах и восхищаются "перфект" и "горжеос" Ириной, кстати, и ее мамой тоже. Нашинские же красотки с Вумана, самые раскрасивые в мире, сразу же заметили "обвислости", жиры, целлюлит и некрасивый третий палец второй ноги ))))
Ирина Шейк с дочкой Леа загорают на Ибице в модных купальниках
52 Комментариев
Гость 2019-08-07 16:59:00
295
Нормальные люди адекватно принимают реальность. Если барышня решил свалить в закат, то пусть идёт. По нему видно, что мужик он не депрессивный и самоубийством жизнь не собирается заканчивать. Жизнь продолжается, у него все живы-здоровы.
Максим Виторган опубликовал первое совместное фото с Нино Нинидзе
39 Комментариев
Гость 2019-08-07 10:49:00
231
Тарасовы - верующая пара. Ой, насмешили😂😂😂😂 Я и не знала, что верующие по углам зажимаются за спиной у законной жены, а потом беременная любовница в храм венчаться бежит с мужиком, который женится, как за хлебом ходит.
Дмитрий Тарасов зашел в храм в куртке с оскорбительной надписью
80 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.