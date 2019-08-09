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Западные СМИ: Николь Кидман отчаянно пытается спасти старших детей и будущего внука от сайентологии

Вот уже много лет Николь Кидман не имеет возможности нормально общаться со своими детьми, усыновленными в браке с Томом Крузом. По словам инсайдера, в последнее время актриса делает попытки наладить связь с наследниками, чтобы уберечь их от влияния сайентологической церкви. 
Николь Кидман, Том Круз
Николь Кидман и Том Круз с приемными детьми

В 2001 году, после 11 лет брака, Том Круз и Николь Кидман решили расстаться. За годы отношений актеры успели усыновить двух детей — дочь Изабеллу и сына Коннора. 

Ни для кого не секрет, что брак голливудских звезд распался и по причине вхождения Круза в сайентологическую церковь. 

По слухам, тогда духовные наставники актера сделали все, чтобы настроить детей против их звездной мамы. Стоит отметить, что получилось у них это весьма успешно — сын запретил Николь присутствовать на своей свадьбе!

Николь Кидман, Кит Урбан
Николь Кидман и Кит Урбан

Несмотря на старые обиды, сейчас актриса старается наладить связь с наследниками, ведь, по слухам, в скором времени Изабелла сама станет мамой. 

Как стало известно порталу Radar Online, звезда пытается ослабить влияние сайентологов на своих родственников. 

«В отношение Церкви ведется немало судебных разбирательств. В последнее время имеется угроза разоблачения этой организации. Если это действительно произойдет, Николь хочет, чтобы Коннор, Изабелла и ее будущий ребенок были в безопасности», — поведал корреспонденту издания инсайдер. 

Вероятно, знаменитость пугает тот факт, что она может никогда не увидеть маленького внука. По словам анонима, на фоне изменений в жизни старших детей Кидман начала особенно остро ощущать разлуку с ними. 

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09 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Николь Кидман, Том Круз, Кит Урбан

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