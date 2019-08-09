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Александр Цекало нежится на пляже с молодой женой

28-летняя художница Дарина Эрвин передала привет фолловерам из солнечного Майами. Девушка выложила фото с пляжа вместе с 58-летним мужем Александром Цекало. Завидуем, сидя в промозглой Москве.

Продюсер Александр Цекало наслаждается жизнью и отдыхает с молодой женой Дариной Эрвин в США. 28-летняя девушка поделилась с фолловерами снимками с пляжа в Малибу.

Дарина как всегда выглядит отлично, да и Александр от супруги не отстает — он все же должен соответствовать 28-летней красавице. Ради жены (и с ее подачи) Цекало начал худеть и уже добился результатов — сбросил 10 килограммов!

«Саша очень изменился в новых отношениях. Похудел заметно, сбросил около 10 килограммов. Спорт — плавание и тренажеры — плюс правильное питание. Да и стимул отлично выглядеть рядом с молодой женой. Думаю, на текущих результатах он не остановится и полностью избавится от лишнего веса!» — рассказывал близкий друг Цекало.

В конце июня Дарина отметила день рождения. Александр устроил для возлюбленной и ее друзей торжество в модном ресторане. «Саша забронировал стол, ничего специально не организовывал. Все было по-домашнему. Правда, в этот вечер он немного сорвался с диеты — попробовал десерт», — поведал тогда аноним «СтарХиту».

  • Александр Цекало
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    Цекало впервые заметили с Дариной в прошлом ноябре, когда он еще был женат на сестре Веры Брежневой
    Смотреть галерею

Отметим, совсем недавно Дарину заподозрили в беременности — в СМИ появилась информация, что девушку и ее супруга видели в подмосковном госпитале «Лапино», в который обращаются многие звезды.  Впрочем, Эрвин опровергла слухи о скором пополнении в семействе и отметила, что она посмеялась над ними вместе с Александром.

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09 августа 2019
Текст Анна Балоян
Фото Legion-Media.ru, Persona Stars, @darina.ervin/Instagram
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Александр Цекало

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Сначала вес сбросит, потом ноги удлинит, нос подпилит, и станет братом-близнецом жены))

  • Почему мне так неприятно на них смотреть?🤢

  • Как бы не помер от любви, диеты в таком возрасте опасны.

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