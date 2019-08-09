Александр Цекало нежится на пляже с молодой женой

Продюсер Александр Цекало наслаждается жизнью и отдыхает с молодой женой Дариной Эрвин в США. 28-летняя девушка поделилась с фолловерами снимками с пляжа в Малибу.
Дарина как всегда выглядит отлично, да и Александр от супруги не отстает — он все же должен соответствовать 28-летней красавице. Ради жены (и с ее подачи) Цекало начал худеть и уже добился результатов — сбросил 10 килограммов!
«Саша очень изменился в новых отношениях. Похудел заметно, сбросил около 10 килограммов. Спорт — плавание и тренажеры — плюс правильное питание. Да и стимул отлично выглядеть рядом с молодой женой. Думаю, на текущих результатах он не остановится и полностью избавится от лишнего веса!» — рассказывал близкий друг Цекало.
В конце июня Дарина отметила день рождения. Александр устроил для возлюбленной и ее друзей торжество в модном ресторане. «Саша забронировал стол, ничего специально не организовывал. Все было по-домашнему. Правда, в этот вечер он немного сорвался с диеты — попробовал десерт», — поведал тогда аноним «СтарХиту».
Отметим, совсем недавно Дарину заподозрили в беременности — в СМИ появилась информация, что девушку и ее супруга видели в подмосковном госпитале «Лапино», в который обращаются многие звезды. Впрочем, Эрвин опровергла слухи о скором пополнении в семействе и отметила, что она посмеялась над ними вместе с Александром.