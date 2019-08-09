Сломавшая позвоночник фристайлистка Мария Комиссарова стала мамой во второй раз

9 августа Мария Комиссарова и ее муж Алексей Чаадаев записали несколько видео из испанской больницы. Сегодня бывшая спортсменка родила дочь!

Мария Комиссарова и Алексей Чаадаев

Этой зимой 28-летняя Мария Комиссарова объявила, что скоро снова станет мамой. Тогда у фристайлистки только закончился первый триместр беременности.

Напомним, вот уже несколько лет Мария передвигается на инвалидной коляске — во время тренировки перед Олимпиадой-2014 она сломала позвоночник, в результате чего у нее отказали ноги.

Первого ребенка, сына Матвея, бывшая спортсменка родила уже после травмы, в апреле 2017 года.

В течение последних месяцев знаменитость постоянно делилась с фолловерами подробностями подготовки к рождению дочери, не скрывая всех нюансов и сложностей своего положения — далеко не все женщины с ограниченными возможностями решаются стать мамами.



В день родов Мария и Алексей постоянно снимали видео для своего аккаунта, в котором рассказывали о процессе появления малышки на свет.

Буквально пару часов назад Чаадаев опубликовал инстаграм-историю, в которой держит на руках только что родившуюся кроху-дочь. «Маруся попросила записать для вас видео. Все хорошо! Ребенок здоровый, по весу и росту все нормально», — поведал фолловерам счастливый отец.

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Мужчина пока не рассказал, какое имя они с женой выбрали для наследницы — пока у него имеется множество других забот.



Woman.ru поздравляет новоиспеченных родителей с пополнением и желает маме и малышке крепкого здоровья!