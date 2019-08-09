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Сломавшая позвоночник фристайлистка Мария Комиссарова стала мамой во второй раз

9 августа Мария Комиссарова и ее муж Алексей Чаадаев записали несколько видео из испанской больницы. Сегодня бывшая спортсменка родила дочь!
Мария Комиссарова и Алексей Чаадаев
Мария Комиссарова и Алексей Чаадаев

Этой зимой 28-летняя Мария Комиссарова объявила, что скоро снова станет мамой. Тогда у фристайлистки только закончился первый триместр беременности. 

Напомним, вот уже несколько лет Мария передвигается на инвалидной коляске — во время тренировки перед Олимпиадой-2014 она сломала позвоночник, в результате чего у нее отказали ноги. 

Первого ребенка, сына Матвея, бывшая спортсменка родила уже после травмы, в апреле 2017 года. 

В течение последних месяцев знаменитость постоянно делилась с фолловерами подробностями подготовки к рождению дочери, не скрывая всех нюансов и сложностей своего положения — далеко не все женщины с ограниченными возможностями решаются стать мамами.

В день родов Мария и Алексей постоянно снимали видео для своего аккаунта, в котором рассказывали о процессе появления малышки на свет. 

Буквально пару часов назад Чаадаев опубликовал инстаграм-историю, в которой держит на руках только что родившуюся кроху-дочь. «Маруся попросила записать для вас видео. Все хорошо! Ребенок здоровый, по весу и росту все нормально», — поведал фолловерам счастливый отец.

Мужчина пока не рассказал, какое имя они с женой выбрали для наследницы — пока у него имеется множество других забот.

Woman.ru поздравляет новоиспеченных родителей с пополнением и желает маме и малышке крепкого здоровья!

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09 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото @chaadaeva_maria/Instagram

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Блог переименовала, убрав фамилию мужа, кольцо сняла и крупным планом постила фотки, что кольцо не носит, приправляя намеками в текстах. Кучу прямых вопросов о разводе - игнорила несколько недель. Ой, ну кто же это распускает такие слухи?? Действительно, посмешила) И дальше-то что - все после этого прям ринутся ее слушать, читать, смотреть? ага, щас...глупейший хайп, шитый белыми нитками
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Ну, в общем, все как обычно. На британском портале, где опубликованы эти фото, в комментариях все британцы, американцы и прочие рассыпаются в комплиментах и восхищаются "перфект" и "горжеос" Ириной, кстати, и ее мамой тоже. Нашинские же красотки с Вумана, самые раскрасивые в мире, сразу же заметили "обвислости", жиры, целлюлит и некрасивый третий палец второй ноги ))))
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Гость 2019-08-07 16:59:00
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