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Скандал во дворце: принца Эндрю снова обвинили в педофилии

Младший сын Елизаветы II снова обвиняется в связи с малолетними девочками. Появились новые жертвы и документы, подтверждающие причастность 59-летнего принца Эндрю к секс-рабству и торговле людьми.
Принц Эндрю
Принц Эндрю

Четыре года назад в Великобритании разразился невероятный скандал. Принца Эндрю тогда обвинили в связи с малолетними девушками. Имя монаршей особы всплыло в документах, связанных с делом финансиста Джеффри Эпштейна.

Вирджиния Робертс тогда утверждала, что  Эпштейн принуждал ее к сексу с принцем Эндрю три раза в промежутке между 1999 и 2002 годами. Причем происходило это в самых разных местах: в отелях в Лондоне, в Нью-Йорке и на частном острове, которым владеет Эпштейн. И даже предоставила фото, на котором она запечатлена с принцем Эндрю и возлюбленной Эпштейна Жизель Максвелл. Вирджинии на момент снимка было всего 17.

Принц Эндрю
Принц Эндрю и Вирджиния Робертс

В 2015-м судья потребовала удалить из протокола сообщения о том, что Робертс занималась сексом с сыном королевы, потому что они были «лживыми и наглыми».

Букингемский дворец тогда выступил с официальным заявлением: «Мы не комментируем подробности этого дела. Но, чтобы избежать каких-либо сомнений, мы заявляем, что любые предположения о неподобающих контактах с несовершеннолетними абсолютно не соответствуют действительности». Кто бы сомневался.

Эпштейн вскоре получил 18 месяцев тюрьмы, и все забыли об этом странном деле. Но на днях оно получило новый виток.

Эпштейна задержали в аэропорту Нью-Джерси и предъявили ему обвинения в секс-торговле несовершеннолетними девочками. А потом появились и новые обвинения в адрес принца Эндрю, поскольку всплыли документы и жертвы.

О секс-рабстве рассказала некая Мисс Джиффр. «Существуют бортовые журналы, свидетельствующие о том, что Джиффр летала в Лондон с Эпштейном, фотографии Джиффр, Эпштейна и принца», — говорится в официальном заявлении.

Другая женщина, Джоанна Шоберг, утверждает, что принц Эндрю неподобающим образом щупал ее и Вирджинию Робертс в 2001 году, когда все они были в таунхаусе Эпштейна.

Отметим, что это дело может бросить тень не только на британских монарших особ, но и на бывшего и нынешнего президента США — Билла Клинтона и Дональда Трампа. Они тоже были частыми гостями вечеринок Эпштейна. Правда, по словам девушек, на этих тусовках они никогда не занимались сексом. 

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10 августа 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images
Теги

Принц Эндрю

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Ну и что? Пошумят и забудут. Ну может еще штраф заплатит, делов-то... Никто его не тронет и в тюрьму не посадит, и как занимался этим, так и будет заниматься.

  • А он красавец по сравнению с чарльз ом. Вот из кого вышел бы классический красавец принц. Женись чарльз на своей камилле нет то есть согласись Камилла выйти замуж за принца в свое время он стал бы наследником на загляденье

  • Почему жертва позирует на фото улыбаясь рядом с насильником? И почему секс-рабство подкреплено только тем, что "она плыла на том же судне тем же рейсом". Мутная история, попахивает очередным разоблачением Вайнштейна, с которым несчастные актриски в десны целовались.PS с педофилией переборщили, 17 лет это не " маленькая девочка"

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