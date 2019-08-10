Скандал во дворце: принца Эндрю снова обвинили в педофилии

Младший сын Елизаветы II снова обвиняется в связи с малолетними девочками. Появились новые жертвы и документы, подтверждающие причастность 59-летнего принца Эндрю к секс-рабству и торговле людьми.

Принц Эндрю

Четыре года назад в Великобритании разразился невероятный скандал. Принца Эндрю тогда обвинили в связи с малолетними девушками. Имя монаршей особы всплыло в документах, связанных с делом финансиста Джеффри Эпштейна.

Вирджиния Робертс тогда утверждала, что Эпштейн принуждал ее к сексу с принцем Эндрю три раза в промежутке между 1999 и 2002 годами. Причем происходило это в самых разных местах: в отелях в Лондоне, в Нью-Йорке и на частном острове, которым владеет Эпштейн. И даже предоставила фото, на котором она запечатлена с принцем Эндрю и возлюбленной Эпштейна Жизель Максвелл. Вирджинии на момент снимка было всего 17.

Принц Эндрю и Вирджиния Робертс

В 2015-м судья потребовала удалить из протокола сообщения о том, что Робертс занималась сексом с сыном королевы, потому что они были «лживыми и наглыми».

Букингемский дворец тогда выступил с официальным заявлением: «Мы не комментируем подробности этого дела. Но, чтобы избежать каких-либо сомнений, мы заявляем, что любые предположения о неподобающих контактах с несовершеннолетними абсолютно не соответствуют действительности». Кто бы сомневался.

Эпштейн вскоре получил 18 месяцев тюрьмы, и все забыли об этом странном деле. Но на днях оно получило новый виток.

Эпштейна задержали в аэропорту Нью-Джерси и предъявили ему обвинения в секс-торговле несовершеннолетними девочками. А потом появились и новые обвинения в адрес принца Эндрю, поскольку всплыли документы и жертвы.

О секс-рабстве рассказала некая Мисс Джиффр. «Существуют бортовые журналы, свидетельствующие о том, что Джиффр летала в Лондон с Эпштейном, фотографии Джиффр, Эпштейна и принца», — говорится в официальном заявлении.



Другая женщина, Джоанна Шоберг, утверждает, что принц Эндрю неподобающим образом щупал ее и Вирджинию Робертс в 2001 году, когда все они были в таунхаусе Эпштейна.

1 2 3 4 5 6 7 Принц Эндрю снова замешан в секс-скандале

Отметим, что это дело может бросить тень не только на британских монарших особ, но и на бывшего и нынешнего президента США — Билла Клинтона и Дональда Трампа. Они тоже были частыми гостями вечеринок Эпштейна. Правда, по словам девушек, на этих тусовках они никогда не занимались сексом.