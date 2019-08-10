Названа официальная причина смерти Аллы Вербер

Аллу Вербер называли «самым могущественным байером в мире» — всего за восемь первых лет работы в ЦУМе она смогла договориться о поставках с 1 500 брендов со всего мира. Ее любили, уважали, ей восхищались. Теперь ее оплакивают.
61-летняя светская львица умерла во время отдыха в Италии. Слухи о причинах смерти ходили самые разные: инфаркт, кома, отказ всех внутренних органов. Чтобы расставить все точки над i, к поклонникам Вербер в Инстаграме обратилась ее команда.
Также команда Вербер подтвердила слухи о месте и дате похорон — Вербер действительно похоронят в Канаде (в Торонто) 14 августа.
О трагической кончине Аллы Вербер высказались все ее близкие друзья. Как один, они отмечают, что в смерть такого лучезарного, полного сил и оптимизма человека просто невозможно поверить.
В последнем видеоинтервью изданию Tatler Алла Вербер призналась, что очень устала, но ничего не стала бы менять в своей жизни, даже если бы представилась такая возможность.