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Названа официальная причина смерти Аллы Вербер

6 августа на 62-м году ушла из жизни фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер. В субботу, 10 августа, ее команда озвучила официальную причину смерти. 
Алла Вербер
Алла Вербер

Аллу Вербер называли «самым могущественным байером в мире» — всего за восемь первых лет работы в ЦУМе она смогла договориться о поставках с 1 500 брендов со всего мира. Ее любили, уважали, ей восхищались. Теперь ее оплакивают. 

61-летняя светская львица умерла во время отдыха в Италии. Слухи о причинах смерти ходили самые разные: инфаркт, кома, отказ всех внутренних органов. Чтобы расставить все точки над i, к поклонникам Вербер в Инстаграме обратилась ее команда. 

Алла Вербер
Алла Вербер
«Чтобы покончить со всеми слухами и спекуляциями в СМИ, мы хотим сообщить, что официальная причина смерти Аллы Вербер — менингококковый сепсис. Из-за слабого иммунитета организм не смог побороть эту инфекцию», — говорится на страничке Аллы Константиновны.

Также команда Вербер подтвердила слухи о месте и дате похорон — Вербер действительно похоронят в Канаде (в Торонто) 14 августа.

О трагической кончине Аллы Вербер высказались все ее близкие друзья. Как один, они отмечают, что в смерть такого лучезарного, полного сил и оптимизма человека просто невозможно поверить.

В последнем видеоинтервью изданию Tatler Алла Вербер призналась, что очень устала, но ничего не стала бы менять в своей жизни, даже если бы представилась такая возможность.

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10 августа 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images, @verberalla/Instagram
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Алла Вербер

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Странно,так любила Россию,а похоронят в Канаде?! Обычно бывает наоборот,живут там,а хоронят на родине...

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