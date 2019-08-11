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Дизайнер Юлия Калманович вышла замуж в Италии

Юлия Калманович, выпускница «Лаборатории моды Вячеслава Зайцева» и основательница бренда Kalmanovich, вышла замуж за своего возлюбленного Рената Айгистова спустя пять лет отношений.
Ренат Айгистов, Юлия Калманович
Ренат Айгистов и Юлия Калманович

Дизайнер Юлия Калманович — девушка скрытная и живет по принципу «личное должно оставаться личным», поэтому ни в одном интервью не говорит о своем молодом человеке, бизнесмене Ренате Айгистове. В Инстаграм фото с ним Юлия тоже выкладывает крайне редко. А ведь встречаются они целых пять лет, да и об их отношениях в тусовке знали все.

Юлия Калманович

Более того, в прошлом году выпускница «Лаборатории моды Вячеслава Зайцева» родила своему возлюбленному сына, который тут же стал любимчиком ее подписчиков.

Юлия Калманович

Так что когда в начале августа автор телеграм-канала «Героиня Татлера» опубликовала новость о том, что Юлия и Ренат собираются пожениться, никто и не удивился — давно пора было. «В прошлом это были знатные тусовщики. Особенно до того, как их отношения переросли в любовные. Теперь Юлию и Рената едва-едва можно было увидеть лишь на закрытии Симача. По менее эпохальным поводам пара не отвлекается от ЗОЖа и друг друга», — написала «Героиня».

Юлия Калманович

Пышная церемония прошла на итальянском озере Комо. Сама Калманович в соцсетях тихушничала и фото с торжества не выкладывала, как и ее жених. Впрочем, пару кадров мы все равно увидели в инстаграм-историях визажиста Катарины Кочик, подруги Калманович, которая и была ответственной за свадебный мейк невесты.

Юлия была одета в элегантное асимметричное белое платье с длинным шлейфом, Ренат — в классический костюм.

Свадьба завершилась красивым праздничным салютом. Новоиспеченные муж и жена смотрели на него, мило обнявшись друг с другом.

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11 августа 2019
Текст Анна Балоян
Фото @kalmanovich, @katrinak/Instagram
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Юлия Калманович

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