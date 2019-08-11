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Майли Сайрус и Лиам Хемсворт расстались спустя 7 месяцев брака и 10 лет отношений

Певица Майли Сайрус и актер Лиам Хемсворт расстались спустя всего 7 месяцев брака и 10 лет отношений. Причина развода пока не ясна. 
Майли Сайрус, Лиам Хемсворт
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт

Мы рыдаем. Майли и Лиам расстались. Поверить в это практически невозможно — казалось, что они смогли преодолеть все трудности и будут друг с другом всегда. Но наши мечты разрушил представитель Сайрус официальным заявлением. 

«Лиам и Майли приняли решение расстаться. Постоянно развиваясь, как партнеры и люди, они решили, что сейчас им будет лучше сосредоточиться на карьере и на себе. Они по-прежнему остабтся преданными родителями всех своих животных. Пожалуйста, уважайте их жизнь и конфиденциальность», — заявил представитель Майли порталу E! News. Сами фигуранты истории пока ничего не комментировали.

Майли Сайрус, Лиам Хемсворт

Майли и Лиам познакомились в 2009 году на съемках фильма «Последняя песня». Они моментально влюбились друг в друга и очень скоро начали встречаться, а в 2010-м уже вместе выходили на красные дорожки и не скрывали свой роман.

В 2012 году Лиам сделал Майли предложение, но через год она разорвала помолвку. Говорят, что Хемсворт пытался объяснить ей недопустимость некоторых вещей на сцене (это мы о грязных танцах в латексном костюме с Аланом Тиком), но она не слушала жениха и считала, что он ограничивает ее свободу.

В 2015-м они вновь сошлись, а в конце 2018-го сыграли свадьбу. Брак певицы и актера продлился всего семь месяцев. Может, они еще будут вместе?

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11 августа 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images
Теги

Лиам Хемсворт, Майли Сайрус

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Жаль, мне кажется, они друг друга любят и очень похожи

  • Единственное, что мне нравилось в Майли Сайрус-это ее отношения с этим мужчиной. В остальном она всегда вызывала неприязнь.

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