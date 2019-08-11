Инсайдеры: Федор Бондарчук и Паулина Андреева поженятся через месяц

52-летний Федор Бондарчук и 30-летняя Паулина Андреева, по сообщениям СМИ, вовсю готовятся к свадьбе, которая состоится уже в сентябре.

Паулина Андреева и Федор Бондарчук

Сентябрь 2019-го будет богатым на звездные свадьбы. Сначала мы узнали о намечающемся торжестве Константина Богомолова и Ксении Собчак, теперь вот еще одна пара планирует связать себя узами брака в начале осени.

«В сентябре женятся не только Ксюша Собчак и Константин Богомолов, но и Федор Бонадрчук и Паулина Андреева. Дата уже назначена и ведется подготовка к торжеству», — сообщил автор телеграм-канала Dark Cosmo.

Федор Бондарчук

Поверить в это несложно, учитывая то, что и как инсайдеры рассказывали про пару. Близкие к Бондарчуку анонимы говорили, что режиссер просто без ума от своей возлюбленной и готов в любое время повести ее под венец.

В январе этого года Паулина появилась на дне рождения своего друга Александра Петрова, где сверкнула симпатичным кольцом на том самом пальце — видимо, обручальным.

Напомним, Федор и Паулина встречаются уже три года. В самом начале их отношений Паулине пришлось пережить огромное количество нападок в Сети - молодую актрису называли причиной развода Бондарчука со своей женой Светланой после 25 лет совместной жизни.

Светлана опровергла эти слухи, заявив, что вины «других лиц в их разводе не было». Проблема, по ее словам, была в простом кризисе отношений между ней и Федором.