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Инсайдеры: Федор Бондарчук и Паулина Андреева поженятся через месяц

52-летний Федор Бондарчук и 30-летняя Паулина Андреева, по сообщениям СМИ, вовсю готовятся к свадьбе, которая состоится уже в сентябре. 
Паулина Андреева, Федор Бондарчук
Паулина Андреева и Федор Бондарчук

Сентябрь 2019-го будет богатым на звездные свадьбы. Сначала мы узнали о намечающемся торжестве Константина Богомолова и Ксении Собчак, теперь вот еще одна пара планирует связать себя узами брака в начале осени.

«В сентябре женятся не только Ксюша Собчак и Константин Богомолов, но и Федор Бонадрчук и Паулина Андреева. Дата уже назначена и ведется подготовка к торжеству», — сообщил автор телеграм-канала Dark Cosmo.

Федор Бондарчук
Федор Бондарчук

Поверить в это несложно, учитывая то, что и как инсайдеры рассказывали про пару. Близкие к Бондарчуку анонимы говорили, что режиссер просто без ума от своей возлюбленной и готов в любое время повести ее под венец.

В январе этого года Паулина появилась на дне рождения своего друга Александра Петрова, где сверкнула симпатичным кольцом на том самом пальце — видимо, обручальным.

Напомним, Федор и Паулина встречаются уже три года. В самом начале их отношений Паулине пришлось пережить огромное количество нападок в Сети - молодую актрису называли причиной развода Бондарчука со своей женой Светланой после 25 лет совместной жизни.

Светлана опровергла эти слухи, заявив, что вины «других лиц в их разводе не было». Проблема, по ее словам, была в простом кризисе отношений между ней и Федором. 

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11 августа 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images
Теги

Паулина Андреева, Федор Бондарчук, Светлана Бондарчук

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Если бы они поженились вскоре после громкого расставания Феди со Светой и объявления себя парой, то это было бы ВАУ! Все тогда так впечатлились их счастливыми лицами, и их стильными выходами вдвоем. А сейчас, когда все уже перегорело и стало пресным, это не особо впечатляет. Ну, поженятся, ок, ну и что? Дорого яичко ко христову дню , как говорится...

  • Зря

  • Паулина конечно намного привлекательнее Светланы и умнее, как мне кажется...то, что выкладывает последняя у себя в инсте, за гранью, она забывает, что ей не 25 лет и плюс ко всему всегда с бокалом

  • Залетела видимо

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Гость 2019-08-07 13:29:00
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Блог переименовала, убрав фамилию мужа, кольцо сняла и крупным планом постила фотки, что кольцо не носит, приправляя намеками в текстах. Кучу прямых вопросов о разводе - игнорила несколько недель. Ой, ну кто же это распускает такие слухи?? Действительно, посмешила) И дальше-то что - все после этого прям ринутся ее слушать, читать, смотреть? ага, щас...глупейший хайп, шитый белыми нитками
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