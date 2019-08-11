Бывшая жена Данко Наталья Устюменко передвигается на костылях

Наталья Устюменко сейчас находится в Краснодарском крае, где ее дочь Агата проходит реабилитацию. Из-за усилившихся болей в ногах экс-жена Данко практически не выходит из дома.

Наталия Устюменко и Данко

Наталия Устюменко, бывшая жена Данко, воспитывает двоих детей — дочерей Соню и Агату. Данко ушел из семьи два года назад и теперь практически не помогает Наталье, несмотря на то, что их младшая дочь Агата страдает ДЦП и ей нужен уход и реабилитация. В итоге Устюменко пришлось даже открыть сбор на покупку необходимых вещей для малышки, потому что сама она может себе их позволить.

Сейчас Агата проходит курс реабилитации «Дети-ангелы» в станице Голубицкая. Мама девочки чувствует себя плохо — у нее участились боли в ноге. «С 2013-го года периодически мучали боли в голеностопном суставе. Боли сильные, до невозможности. Опереться на ногу нельзя. Сейчас ''приступы'' участились и усилились, дома мне приходится пользоваться костылями», ― рассказала Наталья «СтарХиту».

Наталия Устюменко и Агата

Экс-жена Данко рассказала, что в прошлый раз приступ случился в середине июля и продолжался целых три дня. «Осложняет выздоровление тот факт, что я ношу двадцатикилограммового ребенка на руках. По МРТ поставлено несколько диагнозов: это и артроз, и ганглиевые кисты голеностопного сустава, и неврома Мортона. Мази, компрессы и таблетки боль не снимают. Если я куда и рискую выбраться, то хромаю очень сильно, ибо любое касание ногой земли для меня отзывается дикой болью», ― сказала Устюменко.



По словам Устюменко, она постоянно сидит в доме, потому что не взяла из Москвы костыли — женщина просто не предполагала, что приступ случится так скоро.

Отношения Данко и Натальи изначально были обречены на провал, о чем откровенно признавалась Устюменко. «Совместная жизнь с Сашей всегда была непростой для меня... Я не хочу сейчас говорить о его полигамии. У нас всегда были разные взгляды на все: на жизнь, на отношения, на брак, на ответственность, на ложь!» ― поделилась она в Инстаграме. Данко раздражало, что Наталья не приносит в дом деньги, ее бесило, что муж просто отказывался обеспечивать семью. После того, как у пары родилась дочь с ДЦП, Данко не захотел принимать участие в лечении Агаты. В итоге пара рассталась два года назад.

1 2 3 4 5 6 7 Данко и Наталья расстались два года назад

«Мы оба выиграли! Я похудела на 15,5 кг, перестав обижаться, Саша тоже помолодел! Но встречаться с ним, даже точечно, в дальнейшей жизни, для меня невероятный стресс! Я бы предпочла никогда с ним не видеться», ― подытожила Наталья.