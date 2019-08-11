Меган Маркл и принц Гарри в очередной раз нарушили королевский этикет и стали изгоями

Создается такое впечатление, что нарушать все правила Букингемского дворца — новое развлечение Меган Маркл и вообще отдельный вид искусства. На днях она снова сделала по-своему.

Меган Маркл и принц Гарри

38-летняя Меган Маркл — барышня совсем не глупая. Но разобраться с правилами рассадки гостей на мероприятиях она все же не смогла. Или не захотела. Как бы там ни было, герцогиня Сассекская снова игнорирует принятые в высшем обществе правила этикета.

По нормам, которым следуют в британском высшем свете, пары никогда не должны садиться вместе во время трапезы, чтобы не отвлекать гостей мероприятия от еды.

Принц Гарри и Меган Маркл

Маркл такое положение вещей категорически не устраивает, и она с самого начала совместной жизни с принцем Гарри стала требовать всегда сажать ее рядом с мужем. Это, конечно, понятно — бывшей американской актрисе явно неуютно находиться в окружении незнакомых людей. Но входить в положение Меган никто не собирается. Как сообщает портал DailyMail, герцогиню Сассекскую в какой-то момент просто перестали приглашать на званые ужины.

Гарри, впрочем, с супругой согласен и тоже всегда просит сажать их вместе, даже несмотря на то, что его приятели «закатывают глаза» и втихаря обсуждают «американское воспитание».

1 2 3 4 5 6 7 Меган Маркл постоянно нарушает королевский этикет

Интересно, вступится ли за Меган Елизавета II, ведь, как сообщили недавно инсайдеры, она прониклась к жене своего внука и полюбила ее.