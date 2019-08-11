«Казалось, что у меня наконец-то сложилась жизнь»: Божена Рынска посвятила пост покончившему с собой супругу

Журналистка Божена Рынска вспомнила своего мужа Игоря Малашенко спустя полгода после его смерти. Светская львица выложила в Инстаграм фото супруга, отметив, что они очень любили друг друга.

Игорь Малашенко и Божена Рынска

Светская львица Божена Рынска до сих пор пытается прийти в себя после того, как в феврале ее супруг Игорь Малашенко, политолог, глава предвыборного штаба Ксении Собчак и один из основателей телекомпании НТВ, покончил с собой в Испании.

Прошло уже полгода, а Божена по-прежнему страдает из-за случившегося. Вдова выложила снимок Игоря Малашенко из Латвии и подписала его: «Любимый в Юрмале пару лет назад. Казалось, все, мы пара на века, дальше долгая счастливая жизнь. Мы в Латвии тоже пробовали ЭКО, перед этим обещали друг другу ''в долгий путь на долгие года''. Игорь был в хорошей форме. Мы очень любили друг друга... Мне казалось, что наконец-то у меня сложилась жизнь...».

Игорь Малашенко

Не так давно Божена призналась, что пытается зачать ребенка от покойного мужа. «У нас заморожены эмбрионы от него, и я могу продолжить борьбу за нашего ребенка», — написала журналистка в Фейсбуке, рассказав, что она с Игорем уже давно пытались завести ребенка, но все попытки оказывались неудачными.

«Надо сказать, что у нас суррогатная мать последовательно сбрасывала эмбрионы. Остались замороженные еще. Я перестала реагировать на гормональную терапию, и яйцеклетки у меня забирали в естественном цикле. Каждый месяц общий наркоз. И в последнее время были одни неудачи», — написала журналистка.

1 2 3 ... 9 Игорь Малашенко покончил с собой в феврале этого года

Напомним, за несколько недель до трагедии Игорь Евгеньевич ввязался в спор со своей бывшей супругой: та требовала огромные суммы денег на содержание их общих детей. Из-за этого Малашенко впал в глубокую депрессию.