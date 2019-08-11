Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

«Казалось, что у меня наконец-то сложилась жизнь»: Божена Рынска посвятила пост покончившему с собой супругу

Журналистка Божена Рынска вспомнила своего мужа Игоря Малашенко спустя полгода после его смерти. Светская львица выложила в Инстаграм фото супруга, отметив, что они очень любили друг друга.
Игорь Малашенко, Божена Рынска
Игорь Малашенко и Божена Рынска

Светская львица Божена Рынска до сих пор пытается прийти в себя после того, как в феврале ее супруг Игорь Малашенко, политолог, глава предвыборного штаба Ксении Собчак и один из основателей телекомпании НТВ, покончил с собой в Испании. 

Прошло уже полгода, а Божена по-прежнему страдает из-за случившегося. Вдова выложила снимок Игоря Малашенко из Латвии и подписала его: «Любимый в Юрмале пару лет назад. Казалось, все, мы пара на века, дальше долгая счастливая жизнь. Мы в Латвии тоже пробовали ЭКО, перед этим обещали друг другу ''в долгий путь на долгие года''. Игорь был в хорошей форме. Мы очень любили друг друга... Мне казалось, что наконец-то у меня сложилась жизнь...». 

Игорь Малашенко
Игорь Малашенко

Не так давно Божена призналась, что пытается зачать ребенка от покойного мужа.  «У нас заморожены эмбрионы от него, и я могу продолжить борьбу за нашего ребенка», — написала журналистка в Фейсбуке, рассказав, что она с Игорем уже давно пытались завести ребенка, но все попытки оказывались неудачными. 

«Надо сказать, что у нас суррогатная мать последовательно сбрасывала эмбрионы. Остались замороженные еще. Я перестала реагировать на гормональную терапию, и яйцеклетки у меня забирали в естественном цикле. Каждый месяц общий наркоз. И в последнее время были одни неудачи», — написала журналистка.

Напомним, за несколько недель до трагедии Игорь Евгеньевич ввязался в спор со своей бывшей супругой: та требовала огромные суммы денег на содержание их общих детей. Из-за этого Малашенко впал в глубокую депрессию.

Перейти к обсуждению


11 августа 2019
Текст Анна Балоян
Фото С@bozhenarynska/Instagram
Теги

Божена Рынска, Игорь Малашенко

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-08-07 13:29:00
507
Блог переименовала, убрав фамилию мужа, кольцо сняла и крупным планом постила фотки, что кольцо не носит, приправляя намеками в текстах. Кучу прямых вопросов о разводе - игнорила несколько недель. Ой, ну кто же это распускает такие слухи?? Действительно, посмешила) И дальше-то что - все после этого прям ринутся ее слушать, читать, смотреть? ага, щас...глупейший хайп, шитый белыми нитками
Глюкоза впервые рассказала о разводе с мужем и о том, почему сняла обручальное кольцо
38 Комментариев
Гость 2019-08-08 10:44:00
441
Ну, в общем, все как обычно. На британском портале, где опубликованы эти фото, в комментариях все британцы, американцы и прочие рассыпаются в комплиментах и восхищаются "перфект" и "горжеос" Ириной, кстати, и ее мамой тоже. Нашинские же красотки с Вумана, самые раскрасивые в мире, сразу же заметили "обвислости", жиры, целлюлит и некрасивый третий палец второй ноги ))))
Ирина Шейк с дочкой Леа загорают на Ибице в модных купальниках
52 Комментариев
Гость 2019-08-07 16:59:00
295
Нормальные люди адекватно принимают реальность. Если барышня решил свалить в закат, то пусть идёт. По нему видно, что мужик он не депрессивный и самоубийством жизнь не собирается заканчивать. Жизнь продолжается, у него все живы-здоровы.
Максим Виторган опубликовал первое совместное фото с Нино Нинидзе
39 Комментариев
Гость 2019-08-07 10:49:00
231
Тарасовы - верующая пара. Ой, насмешили😂😂😂😂 Я и не знала, что верующие по углам зажимаются за спиной у законной жены, а потом беременная любовница в храм венчаться бежит с мужиком, который женится, как за хлебом ходит.
Дмитрий Тарасов зашел в храм в куртке с оскорбительной надписью
80 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.