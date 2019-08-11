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Отец младшего сына Кейт Хадсон женился на модели

10 августа фронтмен Muse Мэтью Беллами женился на своей возлюбленной Элль Эванс.
Мэттью Беллами

Майли Сайрус разводится, а Мэтью Беллами женится! 41-летний фронтмен рок-группы Muse и по совместительству бывший жених актрисы Кейт Хадсон сочетался узами брака с 29-летней моделью Элль Эванс.

Фотографиями с торжества супруги уже успели поделиться с поклонниками в Инстаграме. Пышная церемония прошла на берегу Тихого океана в Малибу.

Мэттью Беллами

Встречаться Элль и Мэтью стали в 2015 году вскоре после расставания артиста с Кейт Хадсон. О проблемах в отношениях актрисы и музыканта заговорили за несколько месяцев до этого. Тогда анонимные инсайдеры утверждали, что Беллами все время находится в разъездах с концертами, и это создавало проблемы. Влюбленные пытались спасти свои отношения ради общего сына Бингема «Бинга» Хоуна Беллами, но не преуспели.

Предложение Элль рокер сделал в 2017-м году. О радостном событии девушка рассказывала фолловерам: «Через несколько дней после моего дня рождения, во время самого романтичного отпуска в жизни, мужчина моей мечты попросил выйти за него замуж. После слез радости, шока и секундной мысли, что все это не по-настоящему, конечно, я сказала ему ''да''». 

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11 августа 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images, @mattbellamy, @elloelle/Instagram
Теги

Кейт Хадсон, Мэтью Беллами

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Ну и заголовок((

  • Отец младшего сына кейт хадсон, серьезно блин? Это типа единственное чем он знаменит? Сразу видно, писал это очень неумный человек

  • Это же с ним и его девушкой/женой Кейт ездила вместе отдыхать?

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