Отец младшего сына Кейт Хадсон женился на модели

10 августа фронтмен Muse Мэтью Беллами женился на своей возлюбленной Элль Эванс.

Майли Сайрус разводится, а Мэтью Беллами женится! 41-летний фронтмен рок-группы Muse и по совместительству бывший жених актрисы Кейт Хадсон сочетался узами брака с 29-летней моделью Элль Эванс.

Фотографиями с торжества супруги уже успели поделиться с поклонниками в Инстаграме. Пышная церемония прошла на берегу Тихого океана в Малибу.

Встречаться Элль и Мэтью стали в 2015 году вскоре после расставания артиста с Кейт Хадсон. О проблемах в отношениях актрисы и музыканта заговорили за несколько месяцев до этого. Тогда анонимные инсайдеры утверждали, что Беллами все время находится в разъездах с концертами, и это создавало проблемы. Влюбленные пытались спасти свои отношения ради общего сына Бингема «Бинга» Хоуна Беллами, но не преуспели.

Предложение Элль рокер сделал в 2017-м году. О радостном событии девушка рассказывала фолловерам: «Через несколько дней после моего дня рождения, во время самого романтичного отпуска в жизни, мужчина моей мечты попросил выйти за него замуж. После слез радости, шока и секундной мысли, что все это не по-настоящему, конечно, я сказала ему ''да''».