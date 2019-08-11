Победительницей конкурса «Миссис Россия — 2019» стала 33-летняя Екатерина Нишанова из Геленджика

В этом году победительницей конкурса «Миссис Россия» стала 33-летняя жительница Геленджика Екатерина Нишанова.

Каждый год в Москве проходит конкурс «Миссис Россия» для женщин в возрасте от 22 до 43 лет. Участницы должны попадать под два критерия: быть замужем и иметь хотя бы одного ребенка. В этом году победу одержала 33-летняя жительница Геленджика Екатерина Нишанова. Она обошла 26 конкуренток. Финал, кстати, прошел в Московском культурном фольклорном центре под руководством Людмилы Рюминой.

Первой «вице-миссис Россия» стала Анна Митрофанова из Самары, «второй вице-миссис» — Влада Брем из Иркутска.

Вместе с короной и почетным титулом Нишанова получила право представлять Россию на международном конкурсе «Миссис Земной шар».

Екатерина на странице в Инстаграме поблагодарила свою команду за поддержку, а также призналась, что очень собой гордится. «Не верится, что это финал, вроде 6 месяцев подготовки, столько труда, сил и времени, и так быстро все произошло! Мои ощущения — эмоции переполняют настолько, что выразить невозможно! Счастье, радость и гордость за себя!» — поведала она подписчикам.

1 2 3 4 5 6 7 Екатерина Нишанова стала новой «Миссис Россия»

По словам Екатерины, она хотела привлечь внимание к детям с ограниченными возможностями, поскольку сама знает, что это такое — у Нишановой есть младшая сестра Оля, которая страдает тяжелой формой аутизма. «У меня большая миссия, я хочу, чтобы об этой проблеме говорили. Помогайте таким семьям, дарите добро», — заявила она.