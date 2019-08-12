Сыну Александра Овечкина и Анастасии Шубской Сергею скоро исполнится год. Именитые родители крестили малыша 11 августа в Даниловом монастыре в Москве.

Настасья Шубская

В августе прошлого года хоккеист Александр Овечкин и его супруга Анастасия Шубская впервые стали родителями. У пары родился мальчик, которого они назвали Сергеем (в честь погибшего брата хоккеиста). Удивительно, но беременность Шубской возлюбленным удавалось скрывать довольно долго, а о рождении сына все узнали и вовсе спустя полгода после родов.



Лицо малыша до сих пор никто так и не видел, но Анастасия обещала, что покажет маленького Сережу, как только он пройдет обряд крещения. Поэтому сообщение о том, что несколько часов назад Шубская и Овечкин покрестили сына, привело поклонников пары в восторг — наконец-то они увидят, как выглядит наследник титулованного спортсмена и его избранницы.

«Сегодня очень важный день для нашей семьи! Покрестили нашего мальчика», — заинтриговала Анастасия подписчиков, пообещав в скором времени опубликовать новые фото с торжества.

Поклонники обновляют страничку Шубской, но пока никаких фотографий она так и не выложила. Лишь показала сына в окружении других детей в коротком видео в инстаграм-историях. Неужели передумала?

1 2 3 ... 8 Александр Овечкин и Анастасия Шубская крестили сына

Анастасия и Александр начали встречаться в 2015 году. Через год пара расписалась в США, а в июле 2017-го устроила свадебную церемонию в России. Всего через несколько недель после свадьбы скоропостижно скончалась мама Настасьи Вера Глаголева. Актриса страдала от рака груди.