«Изменения неизбежны»: Майли Сайрус нарушила молчание после новости о разводе

11 августа представители Майли Сайрус подтвердили, что певица и ее муж, актер Лиам Хемсворт, приняли решение разойтись. Исполнительница хита Wrecking Ball обратилась к поклонникам в Инстаграме.

Лиам Хемсворт и Майли Сайрус

Мы все еще не можем прийти в себя после новости о разводе Майли Сайрус и Лиама Хемсворта. Пара казалась идеальной, но решила разбежаться спустя всего лишь семь месяцев после свадьбы.

«Лиам и Майли договорились сейчас расстаться. Поскольку они постоянно развивались как партнеры и как отдельные личности, они решили, что для них будет лучше всего сосредоточиться на самих себе и на своих карьерах. Они все еще остаются заботливыми родителями для всех животных, которые остаются для них общими, в то время как они полюбовно расходятся. Пожалуйста, уважайте процесс, через который они проходят, и их частную жизнь», — говорится в официальном заявлении представителей Майли.

Майли Сайрус

Лиам упорно хранит молчание и не комментирует расставание с красавицей-женой, а вот Майли высказалась. Спустя несколько часов после того, как новость о разводе певицы и актера появилась в Сети, Сайрус выложила фото на фоне горного пейзажа, обратилась к подписчикам в Инстаграме и отметила, что «изменения неизбежны».





Само послание, впрочем, не затрагивало тему отношений певицы и актера. «Не боритесь с эволюцией, потому что вы никогда не победите», — написала Майли. Также певица поведала, что гора, на которой она стоит, когда-то находилась под водой. «Миллионы лет формировалась эта великолепная красота», — поделилась Сайрус.



«Меня учили уважать планету и ее процессы, и я готова поступить так же по отношению к себе», — подытожила Майли, явно намекая подписчикам, что сейчас она проходит через не самые легкие времена и просит уважать это.

1 2 3 4 5 6 7 Майли Сайрус и Лиам Хемсворт объявили о разводе

Напомним, Майли и Лиам познакомились в 2009 году на съемках фильма «Последняя песня». В 2012 году Хемсворт сделал девушке предложение, но через год она разорвала помолвку. Пара рассталась, но спустя пару лет они поняли, что не могут друг без друга, и снова сошлись. В конце 2018-го Майли и Лиам сыграли свадьбу. Брак певицы и актера продлился всего семь месяцев.

