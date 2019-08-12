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«Изменения неизбежны»: Майли Сайрус нарушила молчание после новости о разводе

11 августа представители Майли Сайрус подтвердили, что певица и ее муж, актер Лиам Хемсворт, приняли решение разойтись. Исполнительница хита Wrecking Ball обратилась к поклонникам в Инстаграме.
Лиам Хемсворт, Майли Сайрус
Лиам Хемсворт и Майли Сайрус

Мы все еще не можем прийти в себя после новости о разводе Майли Сайрус и Лиама Хемсворта. Пара казалась идеальной, но решила разбежаться спустя всего лишь семь месяцев после свадьбы.

«Лиам и Майли договорились сейчас расстаться. Поскольку они постоянно развивались как партнеры и как отдельные личности, они решили, что для них будет лучше всего сосредоточиться на самих себе и на своих карьерах. Они все еще остаются заботливыми родителями для всех животных, которые остаются для них общими, в то время как они полюбовно расходятся. Пожалуйста, уважайте процесс, через который они проходят, и их частную жизнь», — говорится в официальном заявлении представителей Майли. 

Майли Сайрус
Майли Сайрус

Лиам упорно хранит молчание и не комментирует расставание с красавицей-женой, а вот Майли высказалась. Спустя несколько часов после того, как новость о разводе певицы и актера появилась в Сети, Сайрус выложила фото на фоне горного пейзажа, обратилась к подписчикам в Инстаграме и отметила, что «изменения неизбежны».

Само послание, впрочем, не затрагивало тему отношений певицы и актера. «Не боритесь с эволюцией, потому что вы никогда не победите», — написала Майли. Также певица поведала, что гора, на которой она стоит, когда-то находилась под водой. «Миллионы лет формировалась эта великолепная красота», — поделилась Сайрус.

«Меня учили уважать планету и ее процессы, и я готова поступить так же по отношению к себе», — подытожила Майли, явно намекая подписчикам, что сейчас она проходит через не самые легкие времена и просит уважать это.

Напомним, Майли и Лиам познакомились в 2009 году на съемках фильма «Последняя песня». В 2012 году Хемсворт сделал девушке предложение, но через год она разорвала помолвку. Пара рассталась, но спустя пару лет они поняли, что не могут друг без друга, и снова сошлись. В конце 2018-го Майли и Лиам сыграли свадьбу. Брак певицы и актера продлился всего семь месяцев.

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12 августа 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images, @mileycyrus/Instagram
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Майли Сайрус, Крис Хемсворт

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Майли бисексуалка, скорее всего нашла себе очередную девицу и понеслась. Жаль парня, что связался с ней. Ее испорченную натуру не переделать.

  • Просто он слишком хорош для неё

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Гость 2019-08-07 13:29:00
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Блог переименовала, убрав фамилию мужа, кольцо сняла и крупным планом постила фотки, что кольцо не носит, приправляя намеками в текстах. Кучу прямых вопросов о разводе - игнорила несколько недель. Ой, ну кто же это распускает такие слухи?? Действительно, посмешила) И дальше-то что - все после этого прям ринутся ее слушать, читать, смотреть? ага, щас...глупейший хайп, шитый белыми нитками
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