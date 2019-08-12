Инсайдеры: Ирина Шейк намерена выпустить книгу и рассказать всю правду об отношениях с Брэдли Купером и его предательстве

Все лето публика обсуждает отношения Брэдли Купера и Ирины Шейк, пока сама пара сохраняет молчание. Впрочем, через некоторое время мы сможем узнать всю правду о любви и расставании топ-модели и актера в виде рассказа... от первого лица.

Брэдли Купер и Ирина Шейк

В начале июня стало известно о расставании одной из самых красивых пар Голливуда — Ирины Шейк и Брэдли Купера. Знаменитости так и не смогли наладить отношения даже ради 2-летней дочери Леа.

Многие считают, что причиной разрыва стало увлечение актера Леди Гагой — Брэдли снимался вместе с певицей в драме «Звезда родилась».

Знакомые артистов постоянно опровергали даже возможность романтической связи селебов, называя их просто друзьями. К тому же совсем недавно папарацци застали Леди Гагу за поцелуями с другим мужчиной.

Однако на самом деле общественность не ошибалась в своих догадках. Недавно инсайдер поведал американскому порталу Radar Online, что Брэдли Купер действительно изменял возлюбленной с певицей. По крайней мере, так думает Ирина Шейк.



Шейк начала догадываться о неверности Купера еще в самом начале съемок картины.

По словам анонима, топ-модель всеми силами пыталась смириться с тем, что ее избраннику нужно «играть любовь» с другой женщиной на публике. Впрочем, после романтичного выступления певицы и актера на «Оскаре-2019» Ирина поняла, что больше не готова терпеть происходящее.

«Тогда она окончательно перестала доверять Брэдли», — резюмирует знакомый звезды.

Инсайдер не поделился с изданием подробностями расставания Шейк и Купера. Впрочем, он сообщил, что в скором времени модель сама расскажет историю своей любви с актером и сразу всему миру — Ирина планирует написать книгу о своей жизни с кинозвездой.



«Ее давно уговаривают это сделать сразу несколько крупных издательств. До недавних пор Шейк думала, что это — довольно глупая затея. Но теперь она считает своим долгом рассказать правду публично — так почему бы не извлечь из этого материальную выгоду? Тем более ей есть что рассказать о Купере, причем не самого положительного», — продолжает источник.



1 2 3 ... 12 Ирина Шейк хочет написать книгу о своей жизни

По словам анонима, Брэдли Купер уже знает о намерении экс-возлюбленной написать книгу об их романе. Актер этому очень не рад и пытается наладить общение с моделью. Кто знает, выйдет ли у них договориться.



Кстати, единственная официальная супруга Купера Дженнифер Экспозито в прошлом году уже выпустила свою биографию, в которой мужчине отвелось немало страниц. В своем произведении Экспозито называла актера «холодным, расчетливым, хитрым и надменным манипулятором».