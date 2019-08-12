Инсайдеры: Ирина Шейк намерена выпустить книгу и рассказать всю правду об отношениях с Брэдли Купером и его предательстве

В начале июня стало известно о расставании одной из самых красивых пар Голливуда — Ирины Шейк и Брэдли Купера. Знаменитости так и не смогли наладить отношения даже ради 2-летней дочери Леа.
Знакомые артистов постоянно опровергали даже возможность романтической связи селебов, называя их просто друзьями. К тому же совсем недавно папарацци застали Леди Гагу за поцелуями с другим мужчиной.
Однако на самом деле общественность не ошибалась в своих догадках. Недавно инсайдер поведал американскому порталу Radar Online, что Брэдли Купер действительно изменял возлюбленной с певицей. По крайней мере, так думает Ирина Шейк.
Шейк начала догадываться о неверности Купера еще в самом начале съемок картины.
По словам анонима, топ-модель всеми силами пыталась смириться с тем, что ее избраннику нужно «играть любовь» с другой женщиной на публике. Впрочем, после романтичного выступления певицы и актера на «Оскаре-2019» Ирина поняла, что больше не готова терпеть происходящее.
Инсайдер не поделился с изданием подробностями расставания Шейк и Купера. Впрочем, он сообщил, что в скором времени модель сама расскажет историю своей любви с актером и сразу всему миру — Ирина планирует написать книгу о своей жизни с кинозвездой.
«Ее давно уговаривают это сделать сразу несколько крупных издательств. До недавних пор Шейк думала, что это — довольно глупая затея. Но теперь она считает своим долгом рассказать правду публично — так почему бы не извлечь из этого материальную выгоду? Тем более ей есть что рассказать о Купере, причем не самого положительного», — продолжает источник.
По словам анонима, Брэдли Купер уже знает о намерении экс-возлюбленной написать книгу об их романе. Актер этому очень не рад и пытается наладить общение с моделью. Кто знает, выйдет ли у них договориться.
Кстати, единственная официальная супруга Купера Дженнифер Экспозито в прошлом году уже выпустила свою биографию, в которой мужчине отвелось немало страниц. В своем произведении Экспозито называла актера «холодным, расчетливым, хитрым и надменным манипулятором».