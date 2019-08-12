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Японская принцесса Аяко, отказавшаяся от титула ради возлюбленного, ждет первенца

29-летняя племянница императора Японии отказалась от титула принцессы в прошлом году, чтобы выйти замуж за простолюдина. Стало известно, что супруги ждут ребенка, который появится на свет уже через несколько месяцев.
принцесса Аяко

Это только в новом «Аладдине» Жасмин смогла все — и замуж за любимого человека выйти, и стать султаном Аграбы. В некоторых современных монархиях такое, к сожалению, невозможно. Хочешь связать свою жизнь с человеком не королевских кровей — изволь отречься от титула. Так и сделала японская принцесса Аяко — в 2018 году она отказалась от многих привилегий, чтобы выйти замуж за 32-летнего Кея Морию, который работает в судоходной компании.

Отметим, к слову, что мужчины в Японии могут жениться на ком угодно и привилегий не лишаться. Более того, их избранницы после свадьбы становятся монаршими особами.
принцесса Аяко

Нельзя сказать, что Аяко много потеряла: в качестве компенсации она получила миллион долларов, а на престол и так вряд ли бы взошла — девушка была восьмой в очереди. Вскоре экс-принцесса и ее возлюбленный поженились, причем смогли это сделать, объединив древнюю и современную традицию: жених с невестой выпили саке из трех чашек (по старому обычаю) и обменялись кольцами.

На днях стало известно, что Аяко и Кей вскоре станут родителями — экс-принцесса родит уже через несколько месяцев. 

Аяко, кстати, не первая принцесса, отказавшаяся от титула ради любви. До нее на этот шаг пошла старшая внучка императора Японии принцесса Мако — она вскоре выйдет замуж за своего возлюбленного, простолюдина Кея Комуро.

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12 августа 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images, Legion-Media.ru

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