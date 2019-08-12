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Через год после смерти маленькой дочери жена олимпийского чемпиона Боде Миллера сообщила, что ждет двойню

Горнолыжник Боде Миллер и волейболистка Морган Бек скоро снова станут родителями. Семья объявила о пополнении спустя год после смерти маленькой дочери Эмилин и через 10 месяцев после рождения сына Истона.
Боде Миллер

Прошлым летом в семье горнолыжника Боде Миллера и волейболистки Морган Бек случилось ужасное несчастье. Их маленькая дочь Эмилин утонула в бассейне. Родители тяжело переживали эту трагедию, но смогли найти в себе силы жить дальше ради сына Нэша.

Боде Миллер

Когда случилась трагедия, Морган была беременна, и через четыре месяца девушка родила сына, которого назвали Истоном. 

А на днях супруги поделились с поклонниками радостной новостью — они снова станут родителями. Более того, пара ждет близнецов! Об этом Морган и Боде рассказали на The Today Show.

Морган Бек
Морган Бек с сыном Истоном

«Так получилось, что я всегда знал — у меня будут мальчики-близнецы. Но после того, как мы потеряли Эми, уверен, мы оба думали о том, что это будут девочки», — рассказал Боде. 

Его супруга отметила, что Миллер говорит чистую правду — он с самого начала их отношений говорил, что хочет мальчиков-близнецов. «Когда я забеременела, я спросила у него: ''Думаешь, это двойня?''. Я сама сходила к врачу и узнала — да, мальчики-близнецы».

Напомним, несчастный случай произошел в июне 2018-го. Боде и Морган пришли на вечеринку к друзьям вместе с детьми и не заметили, как Эмили исчезла из поля зрения. Взволнованные родители отправились искать дочь и обнаружили ее на дне бассейна. Эмили тут же доставили в госпиталь. Врачи несколько часов боролись за жизнь девочки, но не сумели ее спасти.

О случившемся Боде рассказал поклонникам в Инстаграме, попросив не беспокоить их с женой в это непростое время: «Мы опустошены. Наша девочка Эми скончалась вчера. Мы не могли представить, что однажды испытаем такую боль. Наша маленькая девочка очень любила жизнь». 

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12 августа 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images, @millerbode/Instagram

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