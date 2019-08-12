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Солист Artik & Asti Артем Умрихин стал отцом во второй раз

33-летний Артем Умрихин поделился в Инстаграме радостной новостью — его супруга Рамина родила дочь.
Артем Умрихин и Рамина

Анну Asti и Артема Artik раньше часто подозревали в отношениях, выходящих далеко за рамки рабочих. Певица была девушкой свободной, а вот ее коллега по группе — давно и счастливо женат. Поклонников наличие супруги у Умрихина не останавливало — они продолжали воображать, что Анна и Артем неистово друг в друга влюблены.

Интересно, после того, как супруга Артема Рамина родила уже второго ребенка, домыслы прекратятся?

Артем Умрихин

В понедельник, 12 августа, Умрихин поделился с подписчиками радостной новостью — Рамина родила дочь в одной из клиник Майами. Артем опубликовал фото с женой и новорожденной, подписав его: «Мои девочки». Лицо малышки родители предусмотрительно закрыли смайликом. Имя наследницы пока тоже не раскрывается.

Напомним, Артем и Рамина поженились в 2016 году. Певец сделал предложение своей возлюбленной спустя два года после знакомства. 

В 2017-м на свет появился их первенец — сын Итан, которого Артем величает в Инстаграме «Мой король».

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12 августа 2019
Текст Анна Балоян
Фото @jro888, @artikselfmade/Instagram
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Артем Artik (Умрихин)

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Блог переименовала, убрав фамилию мужа, кольцо сняла и крупным планом постила фотки, что кольцо не носит, приправляя намеками в текстах. Кучу прямых вопросов о разводе - игнорила несколько недель. Ой, ну кто же это распускает такие слухи?? Действительно, посмешила) И дальше-то что - все после этого прям ринутся ее слушать, читать, смотреть? ага, щас...глупейший хайп, шитый белыми нитками
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Гость 2019-08-08 10:44:00
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Ну, в общем, все как обычно. На британском портале, где опубликованы эти фото, в комментариях все британцы, американцы и прочие рассыпаются в комплиментах и восхищаются "перфект" и "горжеос" Ириной, кстати, и ее мамой тоже. Нашинские же красотки с Вумана, самые раскрасивые в мире, сразу же заметили "обвислости", жиры, целлюлит и некрасивый третий палец второй ноги ))))
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