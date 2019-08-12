Солист Artik & Asti Артем Умрихин стал отцом во второй раз

33-летний Артем Умрихин поделился в Инстаграме радостной новостью — его супруга Рамина родила дочь.

Анну Asti и Артема Artik раньше часто подозревали в отношениях, выходящих далеко за рамки рабочих. Певица была девушкой свободной, а вот ее коллега по группе — давно и счастливо женат. Поклонников наличие супруги у Умрихина не останавливало — они продолжали воображать, что Анна и Артем неистово друг в друга влюблены.

Интересно, после того, как супруга Артема Рамина родила уже второго ребенка, домыслы прекратятся?

В понедельник, 12 августа, Умрихин поделился с подписчиками радостной новостью — Рамина родила дочь в одной из клиник Майами. Артем опубликовал фото с женой и новорожденной, подписав его: «Мои девочки». Лицо малышки родители предусмотрительно закрыли смайликом. Имя наследницы пока тоже не раскрывается.

Напомним, Артем и Рамина поженились в 2016 году. Певец сделал предложение своей возлюбленной спустя два года после знакомства.

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В 2017-м на свет появился их первенец — сын Итан, которого Артем величает в Инстаграме «Мой король».