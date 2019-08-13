СМИ: Хлое Грин рассталась с Джереми Миксом два месяца назад и уже закрутила роман с новым мужчиной

Наследница империи Topshop уже нашла замену гражданскому супругу. Новым мужчиной Грин оказался горячий 42-летний итальянец Ромми Джанни.

Джереми Микс и Хлое Грин

Слухи о расставании 28-летней Хлое Грин и 35-летнего Джереми Микса подтвердились. Инсайдеры, близкие к паре, сообщили, что они разбежались после двух лет романа. Причем случилось это несколько месяцев назад.

«Они расстались примерно два месяца назад, но продолжают общаться», — поведал аноним, который также сообщил, что Джереми и Хлое уже ищут покупателей на свой общий дом в Лондоне, в котором они жили вместе с сыном Джейденом.

Хлое, впрочем, не переживает — она уже нашла нового мужчину. Им оказался Ромми Джанни, капитан сборной Монте-Карло по поло. Откровенно говоря, этот горячий 42-летний президент Ассоциации и Федерации поло нравится нам куда больше, чем Микс.

Ромми Джанни

Посудите сами: «самый красивый преступник в мире» начал встречаться с Хлое, когда еще не был в официальном разводе с женой Мелиссой. Женщина даже не догадывалась, что муж ей изменяет, но потом увидела фотографии влюбленной парочки во всех СМИ. «Я не могла спать, не могла есть. Все было просто ужасно», — вспоминала Мелисса.

Тогда Джереми вернулся домой и поговорил с женой, убедив ее в том, что просто флиртовал с Хлое. «Джереми сказал, что не хотел причинить мне боль и ему жаль, что так вышло. Мы помирились. В тот вечер у нас был секс. Через пару недель я узнала, что беременна. Я написала об этом Джереми, но он проигнорировал мои сообщения. В итоге у меня случился выкидыш — так сильно я переживала», — рассказывала Мелисса.

Джереми Микс

Брошеная жена добавляет, что не видит во внешности Хлои ничего привлекательного и считает ее довольно обычной: «Я никогда не общалась с ней, может быть, она прекрасный человек. Или все дело в ее чековой книжке. Я не знаю точно, но вряд ли мой муж оставил бы меня с детьми, будь она кассиром в ''Макдональдсе''. Считаю ли я, что его привлекли деньги? Конечно. С ней в комплекте идут яхты, частные самолеты, дизайнерские шмотки, дорогие машины и прочие атрибуты красивой жизни».

1 2 3 4 5 6 7 Джереми Микс и Хлое Грин все же расстались

Джереми Микс и Хлое Грин пока воздерживаются от официальных заявлений.