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СМИ: Хлое Грин рассталась с Джереми Миксом два месяца назад и уже закрутила роман с новым мужчиной

Наследница империи Topshop уже нашла замену гражданскому супругу. Новым мужчиной Грин оказался горячий 42-летний итальянец Ромми Джанни.
Джереми Микс, Хлое Грин
Джереми Микс и Хлое Грин

Слухи о расставании 28-летней Хлое Грин и 35-летнего Джереми Микса подтвердились. Инсайдеры, близкие к паре, сообщили, что они разбежались после двух лет романа. Причем случилось это несколько месяцев назад.

«Они расстались примерно два месяца назад, но продолжают общаться», — поведал аноним, который также сообщил, что Джереми и Хлое уже ищут покупателей на свой общий дом в Лондоне, в котором они жили вместе с сыном Джейденом.

Хлое, впрочем, не переживает — она уже нашла нового мужчину. Им оказался Ромми Джанни, капитан сборной Монте-Карло по поло. Откровенно говоря, этот горячий 42-летний президент Ассоциации и Федерации поло нравится нам куда больше, чем Микс.

Ромми Джанни
Ромми Джанни

Посудите сами: «самый красивый преступник в мире» начал встречаться с Хлое, когда еще не был в официальном разводе с женой Мелиссой. Женщина даже не догадывалась, что муж ей изменяет, но потом увидела фотографии влюбленной парочки во всех СМИ. «Я не могла спать, не могла есть. Все было просто ужасно», — вспоминала Мелисса.

Тогда Джереми вернулся домой и поговорил с женой, убедив ее в том, что просто флиртовал с Хлое. «Джереми сказал, что не хотел причинить мне боль и ему жаль, что так вышло. Мы помирились. В тот вечер у нас был секс. Через пару недель я узнала, что беременна. Я написала об этом Джереми, но он проигнорировал мои сообщения. В итоге у меня случился выкидыш — так сильно я переживала», — рассказывала Мелисса.

Джереми Микс
Джереми Микс

Брошеная жена добавляет, что не видит во внешности Хлои ничего привлекательного и считает ее довольно обычной: «Я никогда не общалась с ней, может быть, она прекрасный человек. Или все дело в ее чековой книжке. Я не знаю точно, но вряд ли мой муж оставил бы меня с детьми, будь она кассиром в ''Макдональдсе''. Считаю ли я, что его привлекли деньги? Конечно. С ней в комплекте идут яхты, частные самолеты, дизайнерские шмотки, дорогие машины и прочие атрибуты красивой жизни».

Джереми Микс и Хлое Грин пока воздерживаются от официальных заявлений.

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13 августа 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, @chloegreen5, @rommy_gianni/Instagram
Теги

Джереми Микс, Хлое Грин

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Джереми стал еще противнее на внешность..

  • Ну вот...надо было в России оставаться, у Ольги на подтанцовках

  • Тётенька прожигает жизнь, этот наверное тоже очередной жиголо. Но вроде хоть лучше Микса. Никак не могу понять, что в Миксе такого красивого.

  • Страшные они все, аж жуть.

  • ахах молодец девка! прям зачет! крутит как хочет . новый вообще огонь конечно

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