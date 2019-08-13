За месяц до родов Анастасия Решетова лихо прокатилась на гидроцикле

Беременная Анастасия Решетова решила покататься на водном мотоцикле, но получила не восхищение поклонников, а неодобрение. По мнению фолловеров звезды, Решетова сама еще ребенок, раз не понимает, что подвергает себя и будущего малыша опасности.

Анастасия Решетова и Тимати

23-летняя Анастасия Решетова и 35-летний Тимати на прошлой неделе улетели на Мальдивы, чтобы провести вместе «последний отпуск в году», ведь скоро их будет уже трое — модель совсем скоро родит первенца (по слухам, мальчика).

Впрочем, большой живот и последний срок беременности вовсе не мешают Решетовой наслаждаться жизнью и даже рисковать ей. На днях Анастасия прокатилась на гидроцикле.

«Чуть покаталась... Пока не отругали», — подписала серию фотографий Решетова. И, конечно, моментально столкнулась с суровой реальностью — подписчики эти пируэты на воде не оценили.

«Мне кажется, или она забывает, что беременная?», «Надо учиться заботиться о малыше, даже пока он в животе. Вы можете себе представить, какая это тряска? Такое ощущения, что у будущей мамы еще детство в одном месте и она реально не понимает, что это не безобидные игры и что уже наносит вред ребенку», — возмутились подписчики.

1 2 3 4 5 6 7 Осенью Анастасия Решетова родит ребенка от Тимати

Анастасии пришлось брать ситуацию под контроль. В комментариях она поспешила успокоить фолловеров. «Спокойно. Я все контролировала. И не подвергла бы себя и ребенка реальному риску», — заявила она.