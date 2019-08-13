Птица в клетке: Меган Маркл ужасно тоскует в королевском дворце

Инсайдеры не дремлют и сообщают нам, что герцог и герцогиня Сассекские столкнулись с некрасивой реальностью семейной жизни и с трудом пытаются ее преодолеть. А ведь они поженились чуть больше года назад!

Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл и принц Гарри поженились в мае 2018-го. Больше года они наслаждались друг другом и были безгранично счастливы, но теперь их отношения напоминают рутину. По крайней мере, так считает Роб Шутер, ведущий подкаста Straight Shuter.



«Это как влюбиться на шоу ''Холостяк'' вдали от повседневных забот о жизни. Но вскоре реальность возвращается, и это уже не так захватывающе. Сейчас Меган и Гарри очень сильно это ощущают», — cказал Роб.

Принц Гарри и Меган Маркл

Также Шутер отметил: 38-летняя Меган чувствует себя изолированной в стенах дворца и уже не рада тому, что стала частью королевской семьи. Бывшей актрисе ужасно одиноко.



Возможно, поэтому Меган постоянно нарушает королевский протокол — например, просит, чтобы на званых ужинах ее непременно сажали рядом с супругом. Герцогиня просто боится остаться один на один с важными монаршими особами, которые явно ее недолюбливают, и ищет поддержки мужа.

Гарри, нужно отдать ему должное, тоже считает, что обязан сидеть рядом с Меган на приемах. Правда, из-за этого герцогиню считают «дивой» и даже реже приглашают на ужины.

Ситуация все больше напоминает то, как жила в Букингемском дворце принцесса Диана — она не могла найти утешения в муже и его окружении и чувствовала себя очень одинокой. Это привело к скандальному разводу и череде мимолетных романов, которые невероятно раздражали Елизавету II.

1 2 3 ... 8 Меган Маркл и принц Гарри столкнулись с суровой реальностью семейной жизни

«Медовый месяц для Гарри и Меган закончен на 100%. Жизнь во дворце может казаться нам крутой, но на самом деле это все равно что быть в золотых наручниках», — отметил в конце Роб Шутер.