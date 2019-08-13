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Птица в клетке: Меган Маркл ужасно тоскует в королевском дворце

Инсайдеры не дремлют и сообщают нам, что герцог и герцогиня Сассекские столкнулись с некрасивой реальностью семейной жизни и с трудом пытаются ее преодолеть. А ведь они поженились чуть больше года назад!
Меган Маркл, принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл и принц Гарри поженились в мае 2018-го. Больше года они наслаждались друг другом и были безгранично счастливы, но теперь их отношения напоминают рутину. По крайней мере, так считает Роб Шутер, ведущий подкаста Straight Shuter.

«Это как влюбиться на шоу ''Холостяк'' вдали от повседневных забот о жизни. Но вскоре реальность возвращается, и это уже не так захватывающе. Сейчас Меган и Гарри очень сильно это ощущают», — cказал Роб.

Принц Гарри, Меган Марк
Принц Гарри и Меган Маркл

Также Шутер отметил: 38-летняя Меган чувствует себя изолированной в стенах дворца и уже не рада тому, что стала частью королевской семьи. Бывшей актрисе ужасно одиноко. 

Возможно, поэтому Меган постоянно нарушает королевский протокол — например, просит, чтобы на званых ужинах ее непременно сажали рядом с супругом. Герцогиня просто боится остаться один на один с важными монаршими особами, которые явно ее недолюбливают, и ищет поддержки мужа.

Меган Марк

Гарри, нужно отдать ему должное, тоже считает, что обязан сидеть рядом с Меган на приемах. Правда, из-за этого герцогиню считают «дивой» и даже реже приглашают на ужины.

Ситуация все больше напоминает то, как жила в Букингемском дворце принцесса Диана — она не могла найти утешения в муже и его окружении и  чувствовала себя очень одинокой. Это привело к скандальному разводу и череде мимолетных романов, которые невероятно раздражали Елизавету II.

  • Меган Маркл, Принц Гарри
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    Меган Маркл и принц Гарри столкнулись с суровой реальностью семейной жизни
    Смотреть галерею

«Медовый месяц для Гарри и Меган закончен на 100%. Жизнь во дворце может казаться нам крутой, но на самом деле это все равно что быть в золотых наручниках», — отметил в конце Роб Шутер.

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13 августа 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images
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Меган Маркл, Принц Гарри

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • плечи у неё -рембо отдыхает))))))

  • А то она не знала что придется жить по протоколу, всем подряд улыбаться и именно очень мало времени на себя и на романтику с мужем. Она скоморох, живет за деньги бюналогоплательщиков и обязана их развлекать (официальные приёмы, махание ручкой и чопорнон поведение). Знала же прекрасно...

  • Ее надо пожалеть? Вроде бы прынц не тянул ее во дворец угрожая пистолетом, а тягомотина "щастья материнства" везде одинаковая, полюс надутые клуши вокруг.

  • О, уже Диану из неё лепят. Меган выходила замуж взрослой дамой, а то она не знала, что о тусовках и свободной жизни придётся забыть. Прям бедная девчушка)

  • Какой-то там Шутер что-то предположил, и вынес свой вердикт, а из этого уже сделали новость мирового масштаба!Да никто не знает, что там на самом деле. А рутина и быт во всех семьях есть, в той или иной степени. Такой откровенный хайп и пиар на пустом месте за счёт других людей просто поражает... Ну давайте уже обо всех знаменитых парах своё мнение выдавать за истину, почему нет!!!?!

  • У нее малыш, когда скучать, заботы и хлопоты.

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Блог переименовала, убрав фамилию мужа, кольцо сняла и крупным планом постила фотки, что кольцо не носит, приправляя намеками в текстах. Кучу прямых вопросов о разводе - игнорила несколько недель. Ой, ну кто же это распускает такие слухи?? Действительно, посмешила) И дальше-то что - все после этого прям ринутся ее слушать, читать, смотреть? ага, щас...глупейший хайп, шитый белыми нитками
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