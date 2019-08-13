Надежда Ангарская опровергла слухи о разводе с мужем-иностранцем

В минувший понедельник в СМИ появилась информация о расставании Надежды Ангарской с Раедом Бани. В скором времени певица ответила на распространившиеся слухи.

Надежда Ангарская и Раед Бани с сыном

12 августа журналистам стало известно, что участница Comedy Woman Надежда Ангарская решила развестись с супругом, иорданцем Раедом Бани. Пара вместе с 2013 года и растит 3-летнего сына Давида.

Об изменениях в личной жизни певицы сообщили ее близкие друзья, отметив, что супруги не живут вместе еще с весны.

Обычно когда появляются подобные новости, знаменитости стараются не появляться на публике, чтобы избежать повышенного внимания к своей персоне.

Впрочем, Ангарская не захотела ни от кого прятаться — в этот же день она стала гостей «Вечернего шоу Аллы Довлатовой» на Русском радио.

Ведущая не могла не спросить артистку о том, действительно ли она больше не замужем.

«Это недостоверная информация. Я по-прежнему живу с мужем. Никакого развода не было. Мы уже шесть лет вместе с супругом и счастливы», — опровергла слухи Надежда.

1 2 3 ... 10 Надежда Ангарская опровергла слухи о расставании с мужем

Чтобы не быть голословной, прямо во время эфира Ангарская предъявила Довлатовой свой паспорт, показав, что на его страницах отсутствует штамп о разводе. «Люди совсем забыли, что до изобретения интернета они получали в морду за свои слова», — написала этим утром в микроблоге певица, тем самым надеясь прекратить обсуждения своей личной жизни.