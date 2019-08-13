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Надежда Ангарская опровергла слухи о разводе с мужем-иностранцем

В минувший понедельник в СМИ появилась информация о расставании Надежды Ангарской с Раедом Бани. В скором времени певица ответила на распространившиеся слухи. 
Надежда Ангарская
Надежда Ангарская и Раед Бани с сыном

12 августа журналистам стало известно, что участница Comedy Woman Надежда Ангарская решила развестись с супругом, иорданцем Раедом Бани. Пара вместе с 2013 года и растит 3-летнего сына Давида. 

Об изменениях в личной жизни певицы сообщили ее близкие друзья, отметив, что супруги не живут вместе еще с весны.

Обычно когда появляются подобные новости, знаменитости стараются не появляться на публике, чтобы избежать повышенного внимания к своей персоне. 

Надежда Ангарская
 

Впрочем, Ангарская не захотела ни от кого прятаться — в этот же день она стала гостей «Вечернего шоу Аллы Довлатовой» на Русском радио. 

Ведущая не могла не спросить артистку о том, действительно ли она больше не замужем. 

«Это недостоверная информация. Я по-прежнему живу с мужем. Никакого развода не было. Мы уже шесть лет вместе с супругом и счастливы», — опровергла слухи Надежда. 

Чтобы не быть голословной, прямо во время эфира Ангарская предъявила Довлатовой свой паспорт, показав, что на его страницах отсутствует штамп о разводе. «Люди совсем забыли, что до изобретения интернета они получали в морду за свои слова», — написала этим утром в микроблоге певица, тем самым надеясь прекратить обсуждения своей личной жизни. 

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13 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото Persona Stars, @nadezhdaangarskaya/Instagram
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Надежда Ангарская

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Гость 2019-08-07 13:29:00
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Блог переименовала, убрав фамилию мужа, кольцо сняла и крупным планом постила фотки, что кольцо не носит, приправляя намеками в текстах. Кучу прямых вопросов о разводе - игнорила несколько недель. Ой, ну кто же это распускает такие слухи?? Действительно, посмешила) И дальше-то что - все после этого прям ринутся ее слушать, читать, смотреть? ага, щас...глупейший хайп, шитый белыми нитками
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Гость 2019-08-08 10:44:00
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Ну, в общем, все как обычно. На британском портале, где опубликованы эти фото, в комментариях все британцы, американцы и прочие рассыпаются в комплиментах и восхищаются "перфект" и "горжеос" Ириной, кстати, и ее мамой тоже. Нашинские же красотки с Вумана, самые раскрасивые в мире, сразу же заметили "обвислости", жиры, целлюлит и некрасивый третий палец второй ноги ))))
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Гость 2019-08-07 16:59:00
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Нормальные люди адекватно принимают реальность. Если барышня решил свалить в закат, то пусть идёт. По нему видно, что мужик он не депрессивный и самоубийством жизнь не собирается заканчивать. Жизнь продолжается, у него все живы-здоровы.
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