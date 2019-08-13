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Манекенщик обвинил Кэти Перри в том, что она унизила его, прилюдно стянув с него трусы

Модель Джош Клосс, который снялся в клипе Кэти Перри на песню Teenage Dream, спустя 7 лет раскрыл правду о певице. Как утверждает молодой человек, артистка опозорила его на вечеринке, в прямом смысле сняв с него штаны.
Кэти Перри
Кэти Перри

В октябре 2017-го в США появилось движение #MeToo, призванное бороться с сексуальным насилием. Подвергшиеся домогательствам женщины по всему миру получили возможность публично рассказать свои истории. Однако и мужчинам, оказывается, есть, о чем поведать. Модель Джош Клосс объявил, что подвергся сексуальному насилию со стороны Кети Пэрри.

Джош Клосс
Джош Клосс

11 августа в своем Инстаграме манекенщик признался, что певица опозорила его на вечеринке, которая случилась еще в 2012-м. Джош Клосс на тот момент уже был знаком с Кэти Перри, ведь он снялся в клипе артистки на песню Teenage Dream.

По словам Клосса, он подошел к Перри во время празднования дня рождения их общего знакомого. «Мой друг загорелся желанием познакомиться с Кэти и я пригласил его с собой на день рождения. Когда увидел Перри, мы с ней обнялись. Затем я обернулся, чтобы представить ей своего друга, а Кэти в этот момент стащила с меня штаны и нижнее белье. Ее друзья и все присутствующие увидели мой пенис. Представляете, каково мне было в тот момент?», — поделился Джош.

Джош Клосс
Джош Клосс

Клосс объяснил, почему рассказал об этой истории лишь спустя 7 лет. Выяснилось, что из-за подписанного соглашения он не мог комментировать свои отношения с певицей, а любые интервью редактировались представителями Перри. Кроме того, Джош переживал, что его заявление многие воспримут как желание нажиться на скандале с известной певицей.

Теперь, когда движение #MeToo набрало колоссальную популярность, Клосс решил поведать и свою историю.

Кэти Перри
Кэти Перри

«Я хочу сказать, что женщины, у которых есть власть, так же отвратительны, как и мужчины. Признаться в том, что кто-то так жестоко с тобой обращался, было трудно, и это заняло у меня много времени. Я мог бы поднять этот вопрос миллион раз, но многие бы подумали, что я делаю это ради собственной выгоды. Но я не преследую корыстные цели», — написал Джош Клосс.

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    Модель Джош Клосс рассказал, как подвергся насилию со стороны Кэти Перри
    Смотреть галерею

Представители Кэти Перри пока никак не прокомментировали заявление манекенщика. Тем не менее на защиту певицы встала ее экс-стилист: «Я не позволю тебе обвинять мою подругу. Это полная чушь. Кэти никогда бы так не поступила. Мы все знаем, что ты был влюблен в нее с первого дня съемок того клипа. Ты мечтал с ней о совместном будущем. Это ненормально — говорить такое о людях, которые ничего подобного не делали».

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13 августа 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images
Теги

Кэти Перри

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Помню был похожий скандал с Мелан Мартинез. У меня только один вопрос: людям больше нечем заняться чем пиарить себя за чужой счёт, если бы не эта статья я об этой модели даже и не слышала бы

  • Верю этому парню, и во всю эту ситуацию. И это очень стремно выглядит. Правильно сделал что всё рассказал. Пусть человек несет ответственность за свои поступки.

  • Ни стыда ни совести. Пускай идет в суд со свидетелями! Давно пора показать истинное лицо этой фальшивой девочки-припевочки

  • Мне она никогда не нравилась , наглая и надменная девица

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