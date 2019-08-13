Манекенщик обвинил Кэти Перри в том, что она унизила его, прилюдно стянув с него трусы

Модель Джош Клосс, который снялся в клипе Кэти Перри на песню Teenage Dream, спустя 7 лет раскрыл правду о певице. Как утверждает молодой человек, артистка опозорила его на вечеринке, в прямом смысле сняв с него штаны.

Кэти Перри

В октябре 2017-го в США появилось движение #MeToo, призванное бороться с сексуальным насилием. Подвергшиеся домогательствам женщины по всему миру получили возможность публично рассказать свои истории. Однако и мужчинам, оказывается, есть, о чем поведать. Модель Джош Клосс объявил, что подвергся сексуальному насилию со стороны Кети Пэрри.

Джош Клосс

11 августа в своем Инстаграме манекенщик признался, что певица опозорила его на вечеринке, которая случилась еще в 2012-м. Джош Клосс на тот момент уже был знаком с Кэти Перри, ведь он снялся в клипе артистки на песню Teenage Dream.



По словам Клосса, он подошел к Перри во время празднования дня рождения их общего знакомого. «Мой друг загорелся желанием познакомиться с Кэти и я пригласил его с собой на день рождения. Когда увидел Перри, мы с ней обнялись. Затем я обернулся, чтобы представить ей своего друга, а Кэти в этот момент стащила с меня штаны и нижнее белье. Ее друзья и все присутствующие увидели мой пенис. Представляете, каково мне было в тот момент?», — поделился Джош.

Джош Клосс

Клосс объяснил, почему рассказал об этой истории лишь спустя 7 лет. Выяснилось, что из-за подписанного соглашения он не мог комментировать свои отношения с певицей, а любые интервью редактировались представителями Перри. Кроме того, Джош переживал, что его заявление многие воспримут как желание нажиться на скандале с известной певицей.



Теперь, когда движение #MeToo набрало колоссальную популярность, Клосс решил поведать и свою историю.

Кэти Перри

«Я хочу сказать, что женщины, у которых есть власть, так же отвратительны, как и мужчины. Признаться в том, что кто-то так жестоко с тобой обращался, было трудно, и это заняло у меня много времени. Я мог бы поднять этот вопрос миллион раз, но многие бы подумали, что я делаю это ради собственной выгоды. Но я не преследую корыстные цели», — написал Джош Клосс.

1 2 3 ... 9 Модель Джош Клосс рассказал, как подвергся насилию со стороны Кэти Перри

Представители Кэти Перри пока никак не прокомментировали заявление манекенщика. Тем не менее на защиту певицы встала ее экс-стилист: «Я не позволю тебе обвинять мою подругу. Это полная чушь. Кэти никогда бы так не поступила. Мы все знаем, что ты был влюблен в нее с первого дня съемок того клипа. Ты мечтал с ней о совместном будущем. Это ненормально — говорить такое о людях, которые ничего подобного не делали».