45-летняя Аланис Мориссетт стала мамой в третий раз

Этой весной Аланис Мориссетт и ее супруг Марио Трэдуэй объявили, что скоро снова станут родителями. Тогда у певицы только начался второй триместр беременности.
Как оказалось, Аланис и Марио начали мечтать о третьем ребенке чуть ли не сразу после рождения дочери. Однако долгое время у них не получалось воплотить желание в реальность.
За последние годы Мориссетт пережила несколько выкидышей и сложных репродуктивных операций. К тому же, певица понимала, что стать мамой в 45 лет будет очень и очень сложно, и была готова к постоянному наблюдению врачей.
Пользователи Сети предположили, что супруги выбрали для мальчика такое необычное имя, потому что узнали о беременности Аланис в холодное время года.
В подписи к снимку Мориссетт указала, что малыш родился еще 8 августа. «Всю свою жизнь я мечтала о трех детях», — прокомментировала счастливая знаменитость.
Woman.ru поздравляет новоиспеченных родителей с пополнением и желает маме и малышу крепкого здоровья!