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45-летняя Аланис Мориссетт стала мамой в третий раз

12 августа в микроблоге знаменитой певицы Аланис Мориссетт появилось фото с новорожденным малышом. Как оказалось, звезда стала многодетной мамой еще на прошлой неделе!
Аланис Мориссетт
Аланис Мориссетт 

Этой весной Аланис Мориссетт и ее супруг Марио Трэдуэй объявили, что скоро снова станут родителями. Тогда у певицы только начался второй триместр беременности. 

На тот момент супруги воспитывали двоих детей — 8-летнего сына Эвера и 3-летнюю дочь Оникс. 

Как оказалось, Аланис и Марио начали мечтать о третьем ребенке чуть ли не сразу после рождения дочери. Однако долгое время у них не получалось воплотить желание в реальность. 

Аланис Мориссетт
 

За последние годы Мориссетт пережила несколько выкидышей и сложных репродуктивных операций. К тому же, певица понимала, что стать мамой в 45 лет будет очень и очень сложно, и была готова к постоянному наблюдению врачей. 

К счастью, все закончилось благополучно — 12 августа звезда показала фолловерам фото маленького сына Винтера (в переводе с английского «зима»)

Пользователи Сети предположили, что супруги выбрали для мальчика такое необычное имя, потому что узнали о беременности Аланис в холодное время года. 

В подписи к снимку Мориссетт указала, что малыш родился еще 8 августа. «Всю свою жизнь я мечтала о трех детях», — прокомментировала счастливая знаменитость. 

Woman.ru поздравляет новоиспеченных родителей с пополнением и желает маме и малышу крепкого здоровья!

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13 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото @alanis/Instagram, Getty Images
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Аланис Мориссетт

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