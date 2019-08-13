45-летняя Аланис Мориссетт стала мамой в третий раз

12 августа в микроблоге знаменитой певицы Аланис Мориссетт появилось фото с новорожденным малышом. Как оказалось, звезда стала многодетной мамой еще на прошлой неделе!

Аланис Мориссетт



Этой весной Аланис Мориссетт и ее супруг Марио Трэдуэй объявили, что скоро снова станут родителями. Тогда у певицы только начался второй триместр беременности.



На тот момент супруги воспитывали двоих детей — 8-летнего сына Эвера и 3-летнюю дочь Оникс.

Как оказалось, Аланис и Марио начали мечтать о третьем ребенке чуть ли не сразу после рождения дочери. Однако долгое время у них не получалось воплотить желание в реальность.

За последние годы Мориссетт пережила несколько выкидышей и сложных репродуктивных операций. К тому же, певица понимала, что стать мамой в 45 лет будет очень и очень сложно, и была готова к постоянному наблюдению врачей.

К счастью, все закончилось благополучно — 12 августа звезда показала фолловерам фото маленького сына Винтера (в переводе с английского «зима»).

Пользователи Сети предположили, что супруги выбрали для мальчика такое необычное имя, потому что узнали о беременности Аланис в холодное время года.

1 2 3 ... 10 Аланис Мориссетт показала первое фото недавно родившегося сына

В подписи к снимку Мориссетт указала, что малыш родился еще 8 августа. «Всю свою жизнь я мечтала о трех детях», — прокомментировала счастливая знаменитость.



Woman.ru поздравляет новоиспеченных родителей с пополнением и желает маме и малышу крепкого здоровья!

