Инсайдер: Сару Фергюсон в срочном порядке выселяют из королевской резиденции

59-летняя Сара Фергюсон «вынуждена покинуть» замок Балморал всего спустя два дня после приезда. На этом настаивает 98-летний принц Филипп. Разбираемся, что заставило герцогиню Йоркскую поскорее упаковать чемоданы.

Сара Фергюсон

Сара Фергюсон — бывшая жена принца Эндрю — еще в 1990-х была исключена из списка королевской семьи. Как многим известно, она изменяла своему супругу на курорте Сен-Тропе, а после развода погрязла в долгах, из-за чего была вынуждена заключать сделки с журналистами.

Сара Фергюсон

Королева Елизавета и весь двор были не на шутку оскорблены подобным поведением. Несмотря на попытки Сары Фергюсон загладить свою вину (та неоднократно пыталась отправлять цветы и открытки бывшим родственникам), Виндзоры воспринимали все ее действия в штыки. Так, принцесса Маргарет, получив пышный букет от невестки, написала ей гневное письмо. «Вы даже не можете себе представить, насколько сильно вы опозорили нашу семью», — заявила сестра королевы Елизаветы.

Принц Филипп

А вот принц Филипп пошел в своем гневе еще дальше: после скандала он отказывается находиться с одном помещении с ненавистной Фергюсон. Именно по этой причине герцогиня Йоркская отсутствовала на вечере, посвященному свадьбе принца Гарри и Меган Маркл.



По традиции королевская семья в полном составе проводит летний отпуск в замке Балморал. Приезжает туда и принц Филипп. Как сообщил порталу The Daily Mail инсайдер, чтобы избежать неловкой встречи и не спровоцировать новый скандал, Фергюсон выселяют из королевской резиденции «за день до появления герцога Эдинбургского».

Сара Фергюсон с дочерьми Беатрис и Евгенией

8 августа 2019-го Сара Фергюсон прилетела в Балморал, чтобы провести время с дочерьми — принцессами Беатрис и Евгенией и бывшим мужем (с которым герцогиня Йоркская, несмотря на скандалы, до сих пор поддерживает дружеские отношения).



Судя по всему, Фергюсон планировала погостить в резиденции примерно неделю, однако вынуждена была досрочно покинуть Балморал: выяснилось, что в этом году принц Филипп появился в замке на несколько дней раньше, чем обычно.

1 2 3 ... 10 Сара Фергюсон в начале 1990-х испортила отношения с королевской семьей

Сара Фергюсон не стала испытывать судьбу и собрала чемоданы. В выходные, спустя два дня после приезда, ее заметили в аэропорту Абердин — она отправлялась обратно в Лондон.