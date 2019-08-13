Максим Фадеев официально расторг контракт с Наргиз Закировой и лишил ее всех песен

На прошлой неделе стало известно о конфликте Наргиз Закировой с руководством лейбла MALFA в лице Максима Фадеева. 12 августа певица получила от продюсера официальное уведомление о прекращении сотрудничества.

Наргиз Закирова

В начале августа 47-летняя Наргиз Закирова объяснила поклонникам, почему в последние месяцы появлялись проблемы с проведением ее гастрольных туров и отмены некоторых концертов.

Как оказалось, еще несколько недель назад певица получила от главы лейбла MALFA Максима Фадеева документ о расторжении контракта с ней

Продюсер решил разорвать отношения с артисткой в одностороннем порядке, при этом лишив ее возможности исполнять свои же песни — ведь их официальным автором считается он сам.

Наргиз попыталась разобраться в ситуации, но поняла, что в не в ее силах что-либо кардинально изменить. «Перед зияющей подлостью и бесчестьем я просто теряю дар речи. Скажу лишь одно — меня предупреждали все, как один, годами. Со стороны MALFA и его руководства, я полагаю, началась элементарная травля и перекрывание мне кислорода любыми возможными и невозможными путями. Как понимаю, я такая не первая», — написала знаменитость на днях в своем микроблоге.

Поздним вечером 12 августа Закирова объявила подписчикам, что с этого дня официально не является артисткой лейбла MALFA.

«Наш договор считается расторгнутым. Моя дальнейшая творческая судьба больше не зависит лейбла», — поведала Наргиз.



Звезда пообещала, что в первую очередь приедет в те города, где ранее по тем или иным причинам не состоялись ее выступления. Вот только чем будет радовать певица своих слушателей пока неизвестно — судя по документам, все песни, написанные певицей за последние 5 лет, что она сотрудничала с Фадеевым, официально принадлежат продюсеру. Наргиз не имеет права их исполнять.

1 2 3 ... 10 Наргиз Закирова объявила, что больше не является артисткой лейбла MALFA

«В запрещенный список входят такие песни, как ''Ты моя нежность'', ''Вдвоем'' и другие. Мы продолжаем искать встречи с Максимом Фадеевым для обсуждения этого вопроса», — сообщила женщина.



До сих пор остается неизвестным, что стало причиной прекращения сотрудничества звезд. По слухам, Закирова весьма легкомысленно относилась к выступлениям и неожиданно могла не приехать на запланированный концерт. Впрочем, многие считают, что во всем виноват Фадеев, известный жестоким подходом к ведению бизнеса. Напомним, от продюсера ушли многие известные исполнители — в том числе Линда, Елена Темникова, Юлия Савичева и Олег Майами.