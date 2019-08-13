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Майли Сайрус ушла от «скучного в постели» Лиама Хемсворта, несмотря на его готовность устроить секс втроем

Майли Сайрус всегда была хулиганкой, а ее дерзкие выходки не раз становились предметом горячих споров. На днях певица и ее супруг Лиам Хемсворт объявили о разводе. Выяснилось, что причиной разрыва мог стать неуемный сексуальный аппетит 26-летней артистки.
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт

Не успела Майли Сайрус объявить о расставании с Лиамом Хемсвортом, в браке с которым прожила всего 8 месяцев, как уже нашла себе новую пассию — ей оказалась... девушка по имени Кейтлин Картер. 

За день до официального разрыва отношений Майли засняли за поцелуями с юной блондинкой. Уже тогда поклонники были уверены, что в отношениях певицы и актера что-то пошло не так.

Майли Сайрус и Кейтлин Картер
Майли Сайрус и Кейтлин Картер

Пока фанаты гадают, явилась ли 30-летняя Кейтлин Картер причиной разрыва отношений, источник, близкой к экс-супругам поделился, из-за чего на самом деле Майли Сайрус сбежала от Лиама Хемсворта. 

«Ей было скучно в браке, ей было скучно в постели с Лиамом, она хотела большего», — рассказал инсайдер порталу Radar Online. Также он сообщил, что Майли неоднократно говорила с Лиамом о своих чувствах и признавалась, что испытывает сексуальное неудовлетворение. 

Лиам Хемсворт и Майли Сайрус
Лиам Хемсворт и Майли Сайрус

«Лиам ради Майли был готов приглашать еще одного партнера для секса, но певица просто потеряла интерес к мужчинам. Ей захотелось быть с женщиной», — поведал источник. 

Выяснилось, что поначалу Майли Сайрус изо всех сил старалась «быть послушной женой» и стремилась вписаться в роль типичной домохозяйки. Инсайдер уверен, что певица просто не выдержала напряжения и не смогла стать «одомашненной». 

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13 августа 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images, @kaitlynn/Instagram
Теги

Лиам Хемсворт, Майли Сайрус

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Почему-то сразу так подумала , что из-за секса. Думаю он не особо сексуально активен.

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