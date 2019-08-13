Сын Дмитрия Шепелева отказывается от сладкого после разговора с отцом

После того, как 36-летний Дмитрий Шепелев рассказал сыну о вреде сахара, Платон отказывается от сладкого.

Дмитрий Шепелев

Дмитрий Шепелев пристрастился к общению с подписчиками в своем Инстаграме. Телеведущий рассказывает о том, как занимается спортом и путешествует, а также делится мыслями по поводу воспитания сына Платона.

На днях Дмитрий рассказал, что немного переборщил с воспитательными беседами. Шепелев поведал: у него с Платоном уже давно установлены строгие правила, по которым мальчик ел сладкое только раз в день. Но однажды Платон переборщил и в компании других детей позволил себе больше оговоренного. А потом подошел и поинтересовался у отца, чем это грозит.



«Я, как взрослому, не чуя беды взял, да и рассказал все, что знал, в подробностях. Было там и про ''сахар — белый яд'' (боже, откуда у меня это) и про ''болезнь диабет'' и даже про зависимость от сладкого.️ Поговорили. В общем, не собирался, но напугал. И теперь знаете что? Он от сладкого начал отказываться, а я как дурак, внимание, заставляю (!) его съесть мороженое. С одной стороны, конечно, это как бы хорошо, не будет объедаться. А с другой плохо — пугать ребенка я совсем не хотел», — признался озадаченный Шепелев.

Шепелев вообще в последнее время часто рассказывает о Платоне и своих методах воспитания. Например, на днях он поведал о том, что 6-летний сын на детской площадке замахнулся на 3-летнюю девочку.

1 2 3 ... 8 Дмитрий Шепелев случайно очень напугал своего сына

Дмитрий был крайне возмущен его поступком и стал отчитывать Платона. «Чувствую, что теряю терпение, вижу, что мои слова не доходят. И в момент, когда я думаю, что лучшим уроком будет точно так же замахнуться и показать, как это неприятно и неправильно, я вижу перед глазами — себя! Мне 6 лет, я стою перед моим дедом, и он строго отчитывает меня за то, что я замахнулся на девочку из соседнего двора… И вот он замахивается рукой прямо перед мои лицом не для того, чтобы ударить, а чтобы показать, как это неприятно и неправильно…» — поделился телеведущий.