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Джанет Джексон считает, что ее сын растет вундеркиндом

53-летняя Джанет Джексон отказалась от услуг няни — певица считает, что может быть и популярной певицей, и заботливой мамой. Более того, она уверена, что ее 2-летний сын Эйсса растет музыкальным гением.
Джанет Джексон
Джанет Джексон

Джанет Джексон росла в большой семье — у ее мамы было восемь детей. Спустя два года после рождения ребенка 53-летняя певица отказалась от услуг няни. Джанет считает, что сможет справиться со всеми обязанностями сама, если уж ее мама смогла это сделать.

Впрочем, Джанет рассказала австралийскому изданию Stellar, что иногда все же прибегает к посторонней помощи. Чаще всего это случается, когда звезда репетирует или выступает на сцене.

«Быть работающей мамой-одиночкой — это очень непросто, но я справляюсь. И горжусь этим. Конечно, после рождения Эйссы мне пришлось кардинально изменить свое расписание. Теперь я и репетирую, и выступаю гораздо меньше. Я сократила нагрузку почти в два раза, чтобы как можно больше времени проводить с Эйссой!» — сказала певица, которая рассталась с мужем Виссамом Аль Мана всего через несколько месяцев после рождения сына.

Джанет Джексон

Джанет отмечает, что ее 2-летний сын растет весьма одаренным ребенком. Он уже тянется к музыке. Недавно, по словам Джексон, он взял в руки барабанную палочку и начал водить ей по струнам гитары. Сначала Джанет пришла в недоумение, но Эйсса показал ей картинку скрипки и засмеялся. Пришлось порадовать малыша!

«Я купила ему крохотную игрушечную скрипку и показала, как с ней обращаться. Теперь он вообще с ней не расстается — не выпускает ее даже, когда ест и спит», — рассказала Джексон, отметив, что Эйсса может вырасти выдающимся музыкантом. Ну еще бы — с такими-то генами!

Джанет впервые выступила на сцене уже в 7 лет, а в 1990-х она была одной из главных звезд Америки. О ее родном брате Майкле и говорить нечего — он навсегда останется королем поп-музыки всех времен и народов.

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13 августа 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images, Stellar
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Джанет Джексон

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