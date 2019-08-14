Лера Кудрявцева поделилась снимком сына и дочери, разница между которыми 28 лет

Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась редким снимком, на котором запечатлены сразу два ее ребенка — сын Жан и дочка Маша. Разница в возрасте между ними составляет 28 лет.

На днях Лера Кудрявцева отметила первый день рождения дочки Маши в Болгарии — звезда с мужем и наследницей отправилась в Болгарию, где трио отдохнуло на курорте и отпраздновало знаменательную дату в кругу близких друзей.

На праздник приехал и 29-летний сын Кудрявцевой от первого брака Жан. И несмотря на то, что парень запрещал маме выкладывать его фотографии в Инстаграм, Лера все же не удержалась и показала фолловерам своих детей.

«Сын и дочь», — подписала снимок телеведущая, которая до этого лишь один раз показывала Жана в Инстаграме.

Отметим, что и дочку Кудрявцева тоже скрывала довольно долго. Впервые телеведущая показала Машу фолловерам во всей красе только в День защиты детей, но зато потом стала регулярно делиться с подписчиками снимками малышки.

Первого ребенка Кудрявцева родила в 1990-м году. Отец Жана — барабанщик группы «Ласковый май» Сергей Ленюк, с которым Лера очень быстро рассталась. Жан — человек непубличный, поэтому известно о нем не так много. Парень окончил Российский экономический университет имени Плеханова, сейчас работает на телеканале НТВ.



1 2 3 ... 9 Лера Кудрявцева выложила редкое фото своих детей

В мае прошлого года Жан впервые стал отцом — его гражданская супруга Анастасия родила сына, которого назвали Львом.