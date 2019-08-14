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Фанаты недоумевают, почему Кайли Дженнер стала выглядеть на 10 лет старше своего возраста

22-летняя Кайли Дженнер выглядит намного старше своих лет. Поклонники винят во всем пластических хирургов.
Кайли Дженнер

На днях Кайли Дженнер исполнилось 22 года. Бизнесвумен уехала отмечать праздник в Италию вместе с семьей и друзьями. Фотографии с отдыха каждый день появляются в Сети. При ближайшем рассмотрении снимков поклонники пришли в ужас — 22-летняя Кайли выглядит минимум на 10 лет старше своего возраста.

Фанаты младшей из сестер Кардашьян-Дженнер винят во всем пластических хирургов — мол, это из-за них так сильно изменилась Кайли. Только вот сама девушка отрицает, что ложилась под нож. В феврале Дженнер рассказывала, что очень боится пластических операций: «Люди думают, что я перекроила себе все лицо, но это неправда. Я бы никогда так не сделала». 

Кайли Дженнер

Зато призналась в том, что колет себе филлеры: «Они действительно могут сильно изменить внешность».

Впрочем, Кайли уже попадалась на вранье, поэтому на слово верить ей не стоит. Все мы помним, как она несколько месяцев пыталась убедить поклонников, что ее огромные губы — просто результат смешения нескольких оттенков карандаша, а не филлеров. 

Грудь, попа и нос Кайли тоже выглядят ненатурально — это она тоже исправила инъекциями?

О большой груди Дженнер высказывалась еще четыре года назад: «Нет, люди, я не вставляла импланты. Просто я выросла и поправилась на 7 килограммов, мое тело изменилось».

Посмотрим, что Кайли скажет на этот раз — почему она выглядит намного старше?

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14 августа 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
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Кайли Дженнер

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Ребенок, муж, слава, миллиарды и такая грусть на лице...

  • Да,тоже заметила ,что очень грустная ...

  • Она всегда выглядела круто только на фотках в инсте с кучей фильтров и фотошопа, на фотках папарацци обычно невзрачная девушка выглядящая старше своих лет...

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