Не выдержала: Алена Шишкова избавилась от каре и снова нарастила волосы

Алена Шишкова не смогла привыкнуть к новой стрижке каре и вернулась к первоначальной длине, обновив пепельный оттенок волос.

В середине июля Алена Шишкова неожиданно для поклонников подстриглась. Изменения не были кардинальными — модель сделала удлиненное каре в стиле Светланы Лободы. И, к слову, стала на нее невероятно похожа.

Причем, похожа до такой степени, что на фотографиях с фестиваля «Жара» в Баку Шишкову от певицы просто не отличить.

Поклонники образ Алены тогда оценили, но вот сама модель, видимо, так и не смогла привыкнуть к коротким волосам. Шишкова решила вернуть себе длинные волосы и отправилась для этого в салон Тимати 13 by Black Star (кто бы сомневался).

Фото результата Шишкова поделилась с фолловерами в Инстаграме. Модель нарастила волосы и освежила блонд. «Я в восторге», — рассказала Алена. Поклонники модели оценили образ звезды и отметили, что с длинными волосами ей все же намного лучше.

1 2 3 4 5 6 7 Алена Шишкова вернулась к своим длинным волосам

А кто-то даже отметил, что с такой прической бывшая возлюбленная Тимати похода на Мать драконов из «Игры престолов». «Длинные волосы очень идут вам, Алена. Прическа Дейнерис — это забавно, но длинные волосы с мягкими локонами без желтизны и челки и близкие к вашему натуральному детскому цвету (как у Алисы) делают вашу красоту идеальной, неприступной и благородной», — писали поклонники Шишковой.