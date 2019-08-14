Надежда Ангарская вспомнила, как врачи поставили неправильный диагноз ее еще не родившемуся сыну

36-летняя звезда Comedy Woman стала гостьей «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» и рассказала о трудностях, с которыми столкнулась во время беременности.

Надежда Ангарская с сыном Давидом

Осенью 2015-го Надежда Ангарская впервые стала мамой. Это счастливое событие было омрачено слухами о состоянии здоровья малыша — по данным ряда источников, ее сын Давид родился с синдромом Дауна. Казалось бы, откуда пошли такие слухи?

Надежда Ангарская с сыном Давидом

Надежда Ангарская объяснила, что всему виной — ошибка врача, осматривавшего актрису во время беременности.

«В женской консультации по месту прописки мне сказали, что сын Давид родится нездоровым. С синдромом Дауна. Я была просто убита. Приехала домой и не понимала, что происходит», — поделилась Надежда.

Ангарская не стала мириться с диагнозом и решила обследоваться в центре планирования семьи. Сдав все необходимые анализы, актриса услышала совершенно иной вердикт от специалиста: оказалось, ее ребенок полностью здоров, а диагноз «синдром Дауна» оказался ошибочным.

Сын Надежды Ангарской, Давид

«Я родила Давида за семь часов. Его вес составлял 4 килограмма 300 граммов. Никаких проблем со здоровьем у него нет», — рассказала звезда Comedy Woman. Надежда отметила, что никогда не стоит верить первому диагнозу, и призналась, что до сих пор помнит фамилию того врача из женской консультации.

Однако рассекретить имя специалиста актриса отказалась. Неизвестно, почему врач диагностировал отклонения в развитии у здорового малыша, однако Ангарская не исключает корыстных целей. Актриса уверена, что не у всех людей вокруг лишь добрые намерения, и посоветовала поклонникам не доверять на 100% незнакомым людям.