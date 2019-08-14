Адвокат семьи Жанны Фриске уверен, что подпись певицы в договоре с «Русфондом» была подделана

В начале августа родители Жанны Фриске полностью погасили долг перед «Русфондом», размер которого составлял 21 миллион рублей. Эту сумму они были обязаны вернуть благотворительной организации еще несколько лет назад, ведь родственники звезды так и не смогли отчитаться, куда могли быть потрачены средства.
Казалось бы, многолетний скандал наконец окончен и нам всем стоит о нем позабыть и прекратить подозревать родственников Фриске в мошенничестве. Впрочем, сами знаменитости так не считают.
Как оказалось, вот уже некоторое время адвокат Владимира Фриске Юрий Нечаев пытается добиться от суда признания договора Жанны Фриске с «Русфондом» недействительным.
«Отец Жанны никогда не был стороной договора. Владимир только слышал по телевизору призывы Первого канала о помощи, но не знал, что оформляется какой-то договор. Договором занимался один Шепелев. Но суд тем не менее удовлетворил сторону фонда. С решением мы смирились — родители Жанны лишились дома», — рассказал Нечаев порталу Wday.
По словам Юрия, независимая экспертиза признала, что подпись исполнительницы в договоре с «Русфондом» не была поставлена ее рукой и отличается от образцов в паспорте и других документах. Впрочем, суд не принял во внимание данный факт и несколько раз отказывал адвокату в приобщении данного обстоятельства к делу.