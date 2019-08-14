Адвокат семьи Жанны Фриске уверен, что подпись певицы в договоре с «Русфондом» была подделана

Недавно родственники Жанны Фриске полностью погасили многомиллионный долг перед «Русфондом». Впрочем, на этом история конфликта семейства с благотворительной организацией может не закончиться — представители отца певицы пытаются оспорить решение суда.

Владимир и Ольга Фриске

В начале августа родители Жанны Фриске полностью погасили долг перед «Русфондом», размер которого составлял 21 миллион рублей. Эту сумму они были обязаны вернуть благотворительной организации еще несколько лет назад, ведь родственники звезды так и не смогли отчитаться, куда могли быть потрачены средства.

Чтобы вернуть деньги, семейству пришлось продать свою часть загородного коттеджа, унаследованного после смерти Жанны.

Казалось бы, многолетний скандал наконец окончен и нам всем стоит о нем позабыть и прекратить подозревать родственников Фриске в мошенничестве. Впрочем, сами знаменитости так не считают.

Жанна Фриске

Как оказалось, вот уже некоторое время адвокат Владимира Фриске Юрий Нечаев пытается добиться от суда признания договора Жанны Фриске с «Русфондом» недействительным.

Представитель мужчины уверен, что несколько лет назад кто-то просто подделал подпись знаменитости при подписании документов с фондом.

«Отец Жанны никогда не был стороной договора. Владимир только слышал по телевизору призывы Первого канала о помощи, но не знал, что оформляется какой-то договор. Договором занимался один Шепелев. Но суд тем не менее удовлетворил сторону фонда. С решением мы смирились — родители Жанны лишились дома», — рассказал Нечаев порталу Wday.

1 2 3 ... 10 Появились новые подробности касаемо конфликта вокруг семьи Жанны Фриске

По словам Юрия, независимая экспертиза признала, что подпись исполнительницы в договоре с «Русфондом» не была поставлена ее рукой и отличается от образцов в паспорте и других документах. Впрочем, суд не принял во внимание данный факт и несколько раз отказывал адвокату в приобщении данного обстоятельства к делу.