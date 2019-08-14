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Адвокат семьи Жанны Фриске уверен, что подпись певицы в договоре с «Русфондом» была подделана

Недавно родственники Жанны Фриске полностью погасили многомиллионный долг перед «Русфондом». Впрочем, на этом история конфликта семейства с благотворительной организацией может не закончиться — представители отца певицы пытаются оспорить решение суда. 
Владимир Фриске
Владимир и Ольга Фриске

В начале августа родители Жанны Фриске полностью погасили долг перед «Русфондом», размер которого составлял 21 миллион рублей. Эту сумму они были обязаны вернуть благотворительной организации еще несколько лет назад, ведь родственники звезды так и не смогли отчитаться, куда могли быть потрачены средства. 

Чтобы вернуть деньги, семейству пришлось продать свою часть загородного коттеджа, унаследованного после смерти Жанны. 

Казалось бы, многолетний скандал наконец окончен и нам всем стоит о нем позабыть и прекратить подозревать родственников Фриске в мошенничестве. Впрочем, сами знаменитости так не считают. 

Жанна Фриске
Жанна Фриске

Как оказалось, вот уже некоторое время адвокат Владимира Фриске Юрий Нечаев пытается добиться от суда признания договора Жанны Фриске с «Русфондом» недействительным. 

Представитель мужчины уверен, что несколько лет назад кто-то просто подделал подпись знаменитости при подписании документов с фондом. 

«Отец Жанны никогда не был стороной договора. Владимир только слышал по телевизору призывы Первого канала о помощи, но не знал, что оформляется какой-то договор. Договором занимался один Шепелев. Но суд тем не менее удовлетворил сторону фонда. С решением мы смирились — родители Жанны лишились дома», — рассказал Нечаев порталу Wday

  • Жанна Фриске
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    Появились новые подробности касаемо конфликта вокруг семьи Жанны Фриске
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По словам Юрия, независимая экспертиза признала, что подпись исполнительницы в договоре с «Русфондом» не была поставлена ее рукой и отличается от образцов в паспорте и других документах. Впрочем, суд не принял во внимание данный факт и несколько раз отказывал адвокату в приобщении данного обстоятельства к делу. 

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14 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото Legion-Media.ru, Persona Stars, PhotoXPress.ru, @friske_natalia/Instagram
Теги

Жанна Фриске, Борьба Жанны Фриске с раком, Все о конфликте Шепелева и семьи Фриске, Платон Шепелев-Фриске, Наталья Фриске, Владимир Фриске, Дмитрий Шепелев

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Понеслоооось....

  • Оооо всё понятно! никак не угомонятся! Вот я так и думала что еще что то да придумают!

  • Так установлен же факт, что мама Жанны снимала деньги... Они фактически вступили в договорные отношения с Русфондом в таком случае. Правильно суд сделал, что не принял экспертизу подписи. Раз воспользовались деньгами, значит договор по факту состоялся. Пусть адвокат читает ГК РФ.

  • Во первых, не надо впадать в склероз что значит что Фриске только Слышал. Паша письмецо в фонд писал о том, что денег нет помогите. А его дочь договор заключила и благодарила причем публично. И да если они считают, что типо договор не действительный то типо имеют право снимать деньги фонда что ли просто так? Доказали что бабка деньги сняла. Хотела снять и не возвращать. Хитро.

  • Денежками желали бы распорядиться Копыловы, а виноват всегда Шепелев. Странная логика.

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