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Ангела Меркель объявила о намерении уйти из политики

За последние месяцы у Ангелы Меркель несколько раз случались приступы сильной дрожи на публике. Такое состояние, похоже, повлияло на будущие планы канцлера Германии. 
Ангела Меркель
Ангела Меркель

За прошедшее лето 65-летняя Ангела Меркель не раз оказывалась в центре внимания не только благодаря своим политическим решениям и высказываниям, но и из-за проблем со здоровьем. 

Женщину трижды одолевали приступы сильной дрожи на глазах участников важных встреч и официальных мероприятий. 

Ходили слухи, что из-за ухудшения состояния Меркель правительство Германии уже задумывалось о том, чтобы отправить ее в досрочную отставку, дабы не рисковать ее здоровьем. 

Впрочем, сама Ангела не планирует покидать высокий пост раньше выборов в бундестаг, которые состоятся в 2021 году. А вот уже после проведения референдума она все же хочет уйти на заслуженный отдых. 

Об этом решении политик заявила 13 августа, во время встречи с читателями немецкой газеты Ostsee-Zeitung. 

«Да, я впоследствии больше не хотела бы занимать активных политических постов. Конечно, я останусь политическим человеком, но заниматься активной деятельностью не буду», — цитирует Меркель информационное агентство ТАСС

Знаменитость отметила, что ей действительно требуется время для отдыха и восстановления сил после многолетней работы в правительстве. «Я бы хотела немного поспать. Если это случится, то потом пойду на концерт или оперу с мужем и друзьями», — пошутила Ангела. 

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14 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото Legion-Media.ru, Getty Images
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Ангела Меркель

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  • Пора на покой бабуле. На пенсию заработала нужно и о здоровье подумать.

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