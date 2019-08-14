Ангела Меркель объявила о намерении уйти из политики

За последние месяцы у Ангелы Меркель несколько раз случались приступы сильной дрожи на публике. Такое состояние, похоже, повлияло на будущие планы канцлера Германии.

Ангела Меркель

За прошедшее лето 65-летняя Ангела Меркель не раз оказывалась в центре внимания не только благодаря своим политическим решениям и высказываниям, но и из-за проблем со здоровьем.

Женщину трижды одолевали приступы сильной дрожи на глазах участников важных встреч и официальных мероприятий.

Ходили слухи, что из-за ухудшения состояния Меркель правительство Германии уже задумывалось о том, чтобы отправить ее в досрочную отставку, дабы не рисковать ее здоровьем.

Впрочем, сама Ангела не планирует покидать высокий пост раньше выборов в бундестаг, которые состоятся в 2021 году. А вот уже после проведения референдума она все же хочет уйти на заслуженный отдых.

Об этом решении политик заявила 13 августа, во время встречи с читателями немецкой газеты Ostsee-Zeitung.

«Да, я впоследствии больше не хотела бы занимать активных политических постов. Конечно, я останусь политическим человеком, но заниматься активной деятельностью не буду», — цитирует Меркель информационное агентство ТАСС.

Знаменитость отметила, что ей действительно требуется время для отдыха и восстановления сил после многолетней работы в правительстве. «Я бы хотела немного поспать. Если это случится, то потом пойду на концерт или оперу с мужем и друзьями», — пошутила Ангела.